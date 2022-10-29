شخصان "يخدعان" وسائل إعلام عالمية بادعاء تسريحهما من "تويتر"

خدع شخصان بعض أهم وسائل الإعلام في العالم، أمس الجمعة، عبر وقفة احتجاجية بالقرب من مقر شركة "تويتر" في سان فرانسيسكو في الولايات المتحدة.

وادعى المخادعان أنه تم تسريحهما من العمل في الشركة، بينما كان المتابعون ينتظرون بفارغ الصبر الأخبار حول ما إذا كان إيلون ماسك قد بدأ بطرد الموظفين.

وأجرت صحفية تدعى "بوسا" من قناة "سي أن بي سي" مقابلة مع الشخصين اللذين عرَّفا عن نفسيهما أنهما موظفان في الشركة.

وحمل الشخصان خلال الوقفة الاحتجاجية صناديق من الورق المقوى.

وكانت شبكات "سي أن بي سي" و"بلومبيرغ" و"ديلي ميل" و"أن بي سي" من بين وسائل الإعلام التي قالت إنه "تم تسريح هذين الشخصين من تويتر".

وكتبت "بوسا" على "تويتر": "هذا يحدث.. تم الاستغناء عن فريق كامل من مهندسي البيانات.. هذان اثنان منهم".

وأضافت: "لقد شعرا بالتوتر بشكل واضح، يخبرنا أحدهما أنه يمتلك سيارة تسلا ولا يعرف كيف سيقوم بتسديد أقساطها".