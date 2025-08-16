بعد فترة صعبة.. ويليام وكيت يستعدان للانتقال إلى منزل جديد

يستعد الأمير ويليام وكيت ميدلتون، أميرة ويلز، للانتقال مع أطفالهما إلى منزل دائم جديد في وندسور، مع تعهدهما بتحمّل كامل تكاليف التجديد من مالهما الخاص، وفقاً لصحيفة "ميرور".

وتسعى العائلة المالكة إلى بداية جديدة بعد فترة عصيبة عاشتها في كوخ أديلايد، والتي شملت تشخيص إصابة كيت والملك تشارلز بالسرطان، ووفاة الملكة.

أخبار ذات علاقة أصدقاء ويليام وكيت يسخرون من مشروع ميغان ماركل الجديد

ومن المقرر أن تنتقل الأسرة إلى "فورست لودج"، وهو منزل فاخر مكوّن من 8 غرف نوم وسط متنزه وندسور العظيم، دون أي تكلفة على دافعي الضرائب.

ويمثل هذا الانتقال تغييرًا كبيرًا عن المنزل السابق، وهو شقة صغيرة نسبيًا مكونة من 4 غرف نوم، وكانت العائلة تبحث بهدوء عن مكان أكثر اتساعًا يلائم احتياجاتهم.

وشُوهدت كيت، مؤخراً، وهي تختار أثاثًا جديدًا، بما في ذلك طاولة كبيرة تتسع لـ24 شخصًا، لكن دون خطط لاستضافة موظفين مقيمين.

ويأتي هذا التحول في وقت تشير فيه تقارير إلى أن الأمير هاري "أقرَّ بأنه لا يزال جزءًا من العائلة المالكة"، ما يضيف بعدًا جديدًا للمشهد العائلي الملكي.

أخبار ذات علاقة ميغان ماركل تُظهر عاطفتها بعد نفي الأمير ويليام مزاعم التنمر

وكانت كيت قد عادت تدريجياً إلى مهامها الرسمية، بينما تواصل التعافي من السرطان، وتسعى إلى تحقيق توازن بين الراحة والالتزامات.

وأعلنت، في يناير، أنها تمر بمرحلة استقرار وتركز على الشفاء، في حين يواصل الملك علاجًا أسبوعيًا.

وفي أول ظهور لها بعد التشخيص، خلال احتفالية "ترويبينغ ذا كولور"، قالت: "كما يعلم من يخضع للعلاج الكيميائي، هناك أيام جيدة وأخرى صعبة... أتعلّم الصبر والتعامل مع عدم اليقين يومًا بيوم".