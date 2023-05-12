الفرقة الروسية للرقص الشعبي تحيي ذكريات عقود في الجزائر

ولا يزال يعمل في فرقة "مويسييف" الأكاديمية الحكومية الروسية للرقص الشعبي، التي تأسست عام 1976، ثلاثة فنانين من تشكيلتها السابقة شاركوا في العروض الجزائرية للفرقة منذ 48 عاما، وهم الراقصة يلينا شيرباكوفا ومديرة الفرقة أنتونيدا مارنوبولسكايا والمدرب نيقولاي نيكيتوشكين.

وقالت شيرباكوفا:"منذ ذلك الحين تغيرت الأجيال من المشاهدين الجزائريين وسيفاجئهم الآن بلا شك إبداع الفرقة والثقافة الموسيقية الروسية.

ونقلت "تاس" عن المديرة الفنية للفرقة أن برنامج العروض يتضمن فقرات مثل "رقصات شعوب العالم"، بما فيها رقص "الصيف" الروسي، الرقص الكالميكي الشعبي، رقص رعاة المواشي الأرجنتينيين، الرقصات المكسيكية ورقص "سيرتاكي" اليوناني" وغيرها. وسيختتم البرنامج برقص "التفاحة "الأسطوري الروسي.