انهيار منجم في إيران يخلّف قتلى ومفقودين بين العمال

تسبب انهيار حدث داخل أحد المناجم في إيران، اليوم الأحد، بمقتل 4 عمال وفقدان عدد من العمال، جراء انهيار في منجم بمدينة "شازند" التابعة لمحافظة "مركزي" وسط إيران.

وقالت وكالة أنباء "الأخبار العاجلة"، إن "هناك عدداً من العمال ما يزالون في عداد المفقودين، وأنه سيتم الإعلان عن التقرير النهائي للحادثة لاحقاً".

من جهته، أعلن بهروز إيران نجاد رئيس قسم الطوارئ في محافظة "مركزي"، أنه "تم إرسال فريقين طبيين للطوارئ إلى مكان الحادث، ووضع الإسعاف الجوي أيضًا في حالة تأهب".

وتوصف محافظة "مركزي" بأنها "جوهرة ثمينة" لاحتوائها على عدد كبير من المناجم في إيران، وتضم مدينة "شازند" واحداً من أهم مناجم المعادن.