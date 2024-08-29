ذكور ذباب الفاكهة تتجاهل "المخاطر" خلال التزاوج

أظهرت دراسة جديدة أجراها فريق من علماء الأحياء البريطانيين، ونُشرت في مجلة "نيتشر" أن ذبابة الفاكهة تتجاهل المخاطر المحتملة التي قد تواجهها أثناء سعيها للتزاوج.

وبحسب ما جاء في وكالة"فرانس برس"، أوضح الباحثون أن ذكور هذه الحشرات تركز بشدة على التزاوج، لدرجة أنها لا تلتفت إلى المخاطر المحيطة.

وقاد فريق دولي من العلماء، برئاسة باحثين من جامعة برمنغهام، دراسة كشفت للمرة الأولى عن الشبكة العصبية التي تحكم عملية اتخاذ القرار لدى الذباب والدور الهام للدوبامين في هذا السياق.

وقالت المشرفة على الدراسة، كارولينا ريزافال، إن "الذكور أثناء التودد والتقرب للتزاوج تصبح غير قادرة على رصد أي تهديدات".

وأشارت إلى أن الدراسة أظهرت أن ارتفاع مستويات الدوبامين يساعد الذبابة على التركيز في التزاوج بتصفية المحفزات الأخرى.

ووجد الباحثون أن عملية رصد المخاطر تكون نشطة عبر الخلايا العصبية البصرية في مراحل الإغواء الأولية.

واستخدم الفريق جهازًا يحاكي وجود حيوان مفترس لتهديد ظل الذبابة، ما دفعها للهروب من الخطر بدلًا من الاستمرار في سعيها للتزاوج، كما أوضحت المعدة الرئيسة للدراسة، لوري كازالي ديبا.

ولكن إذا كانت عملية الإغواء جارية منذ بضع دقائق "فمن شأن الزيادة في معدلات الدوبامين أن توقف عمل الدوائر الحسية الرئيسة، ما يقلل من قدرة الذبابة على الاستجابة للتهديد، ويجعلها تركز على التزاوج"، وفق كازالي ديبا.

وهذا التصرف موجود لدى البشر في مواقف أخرى، بحسب ليزا شونيمان من جامعة فراي في برلين.

وقالت في البيان "تخيّلوا أنكم تتسلقون جبلًا، وتقتربون من القمة"، ففي حال ساءت الأحوال الجوية "قد تتجاهلون الخطر؛ لأنكم قريبون جدًّا من الهدف".