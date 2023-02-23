بعد حصوله على آلاف المتابعين.. مصور فوتوغرافي يكشف زيف أعماله
كشف مصور فوتوغرافي أمريكي استطاع جذب آلاف المتابعين في غضون أشهر قليلة مؤخرا، أن جميع صوره "مزيفة" وغير حقيقية.
وقال "جوس أفري" إن جميع الصور التي شاركها مع متابعيه الذين بلغ عددهم حتى اليوم نحو 29 ألفا، هي من صنع برامج ذكاء اصطناعي وفوتوشوب.
وعند زيارة صفحة "جوس" يتبين لك أنه اطلق على كل شخصية اسما، كما كتب عنها قصة قصيرة "مؤثرة".
وعندما عرف متابعو جوس أن صوره "مزيفة" انهالوا عليه بالتعليقات السلبية، مشيرين إلى أنه استطاع خداعهم بمنشوراته، فقال أحدهم: "توقف عن ذلك،، أنت تضلل الناس وتخدعهم".
بينما علق آخر: " أرى أن صورك رائعة، لكن كان يجب عليك أن توضح من البداية أن الشخصيات في صفحتك وهمية وغير حقيقية".
في المقابل، رأى عدد كبير من متابعي جوس أنه فنان مميز يستحق النجاح لمهاراته الخاصة في برامج التعديل وموهبته بتأليف القصص.
فكتب أحد المعلقين: "صورة رائعة، وحكايات جميلة".
وأوضح جوس لأحد متابعيه في إنستغرام: "في البداية كان هدفي خداع الناس لعرض قدرات الذكاء الاصطناعي وموهبتي بسرد القصص، لكن الآن أصبحت هذه الشخصيات منفذي الفني الوحيد. لقد غيرت رأيي".
وأضاف: "يتطلب عملي مجهودا كبيرا، فأنا آخذ الملامح التي يتم إنشاؤها بواسطة برامج الذكاء الاصطناعي، ومن ثم أدمجها مع صور لشخصيات بشرية. هذه العملية الإبداعية تنفذها أيدي الفنان، وليس الكمبيوتر."