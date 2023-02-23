بعد حصوله على آلاف المتابعين.. مصور فوتوغرافي يكشف زيف أعماله

كشف مصور فوتوغرافي أمريكي استطاع جذب آلاف المتابعين في غضون أشهر قليلة مؤخرا، أن جميع صوره "مزيفة" وغير حقيقية.

وقال "جوس أفري" إن جميع الصور التي شاركها مع متابعيه الذين بلغ عددهم حتى اليوم نحو 29 ألفا، هي من صنع برامج ذكاء اصطناعي وفوتوشوب.

وعند زيارة صفحة "جوس" يتبين لك أنه اطلق على كل شخصية اسما، كما كتب عنها قصة قصيرة "مؤثرة".