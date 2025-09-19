"فاروشا".. بلوغر سعودي يخوض مغامرة مثيرة في "مدينة أشباح" (فيديو)

وثّق البلوغر السعودي عبد العزيز أكرم مغامرة من نوع خاص داخل مدينة "فاروشا" القبرصية التي تحولت إلى "مدينة أشباح" منذ أكثر من 50 عاما حين دخلتها القوات العسكرية التركية وأخضعتها لسيطرتها، في خضم الصراع على قبرص بين تركيا واليونان.

وأوضح البلوغر السعودي أنه "رغم انتهاء الحرب فإن المدينة ذات الشهرة السياحية الكبيرة تحولت إلى مدينة مهجورة، بسبب عدم عودة السكان الأصليين نتيجة استمرار الصراع بطرق أخرى وتداعي الكثير من مبانيها حتى أصبحت على وشك الإنهيار"، مشيرا إلى أنه "سُمح منذ 5 سنوات بدخول السياح إليها لكن وفق ضوابط ومحاذير عديدة".

يشار إلى أنه في فترة ازدهاره، ارتفع عدد سكان منتجع فاروشا الذي يطل على البحر المتوسط إلى نحو 40 الف نسمة، فقد أصبح هدفًا ومقصدًا لسياحة النخبة والأثرياء، الذين كانوا يصلون إليه من كل أرجاء العالم للاستمتاع بأشعة الشمس والشواطىء الذهبية والأمواج الفيروزية.

وتميزت سواحل المدينة بمياهها الصافية، فيما كانت تضم فنادق فخمة وصل عددها إلى 50، فضلا عن مرافقها السياحية وأسواقها ومطاعمها وملاهيها الليلية.