بعد انهيار سقف قاعة فندق فوقها.. تفاصيل جديدة في حادثة رزان مغربي

كشف مصدر طبي عن خضوع الفنانة اللبنانية رزان مغربي لجراحة عاجلة إثر انهيار وسقوط جزء من سقف قاعة الأفراح، فوق رأسها، بأحد فنادق القاهرة الذي كانت تتواجد فيه للمشاركة في إحياء حفل زفاف كبير مساء الخميس.

وأضاف أن الحادث أسفر عن إصابتها بجرح قطعي في الرأس بطول 5 سم، إضافة إلى إصابات لحقت بعدد من الحاضرين، من بينهم مساعدتها الخاصة.

أخبار ذات علاقة رزان مغربي تتعرض لحادث مروع بعد انهيار سقف قاعة فندق

وتابع، بحسب تقارير صحفية محلية، أن الفنانة خضعت في البداية لإسعافات عاجلة، حيث تم تنظيف الجرح ووقف النزيف، مؤكدًا أن الجرح تطلب خياطة دقيقة، كما خضعت كذلك لأشعة مقطعية على الرأس، وهي، حالياً، بانتظار نتائج بقية الفحوصات للتأكد من سلامتها.

وأوضح متحدث رسمي باسم الشركة المنظمة أن الجزء الذي انهار من السقف كان عبارة عن ديكورات جديدة بالفندق "جيبسون بورد"، وهو مسؤولية إدارة المكان وليس الشركة، مشيراً إلى أن رزان المغربي كانت مهمتها تقديم الحفل لاسيما فقرة الفنانة نانسي عجرم، وليس الغناء فيه.