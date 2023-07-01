"الدراهين" اليدوية في عدن.. متنفس لطقوس العيد يقاوم الاندثار

منذ عشرات السنين، اعتاد سكان المدينة القديمة على إرسال أطفالهم إلى حيّ "الميدان" بكريتر؛ للاستمتاع بالأراجيح اليدوية، أو ما يُعرف في عدن بـ"الدراهين"، وركوب "جاري جمل"، وهو عبارة عن جمل يجرّ عربة مسطحة لها إطاران، تأخذ عددا من الأطفال في جولة حول بعض أحياء المدينة، والاستمتاع بمسرح الدمى والخدع البصرية المعروف محليًا بـ"الكركوس"، الذي لم يكن حاضرًا خلال أيام عيد الأضحى الأولى من هذا العام.

وعلى الرغم من وجود عدد من حدائق الألعاب الكهربائية وأماكن الترفيه الإلكترونية في عدن، إلا أن بعض أهالي المدينة يفضلون "الدراهين" اليدوية والألعاب الشعبية، ويحرصون على المحافظة على ما تبقى من طقوس العيد العدنية التي اندثر معظمها.