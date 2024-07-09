إندونيسيا.. استئناف البحث عن مفقودين بعد انهيار منجم للذهب

أفاد مسؤول في وكالة البحث والإنقاذ الإندونيسية أن عمال الإنقاذ استأنفوا اليوم الثلاثاء، عملية البحث عن 45 شخصًا مفقودين عقب انهيار أرضي في منجم ذهب غير قانوني بجزيرة سولاويسي، والذي أسفر عن مقتل 17 شخصًا على الأقل.

وقعت الكارثة بسبب الأمطار الغزيرة صباح الأحد، في منطقة سوواوا بإقليم جورونتالو، ما أدى إلى محاصرة عمال المناجم وبعض السكان القريبين من الموقع.

وأوضح المسؤول، سلامة، أن جهود البحث قد استؤنفت اليوم بعد توقفها مؤقتاً يوم الاثنين، بسبب الأمطار الغزيرة.

وأضاف أن حوالي 400 عامل إنقاذ يشاركون في العملية بدعم من طائرة هليكوبتر.

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وتابع قائلا إنه جرى العثور حتى الآن على 52 ناجيًا، رغم الصعوبات التي تواجه عملية الإنقاذ بسبب الوحل واضطرار بعض العمال للسير أكثر من 20 كيلومترًا للوصول إلى موقع الانهيار الأرضي.

وتشهد إندونيسيا انهيارات أرضية بصورة متكررة، وتزيد من خطورتها في كثير من الأحيان إزالة الغابات وأنشطة التنقيب المخالفة للقانون التي يضطلع بها عدد صغير من الأفراد في مناطق نائية يصعب على السلطات ضبط مثل هذه الأنشطة فيها.

وفي مايو، تسببت الأمطار الغزيرة في حدوث سيول وانهيارات طينية؛ ما أدى إلى مقتل أكثر من 50 شخصًا في إقليم سومطرة الغربية بإندونيسيا.

وفي أبريل، أدى انهيار أرضي ناجم عن أمطار غزيرة في جنوب سولاويسي إلى مقتل ما لا يقل عن 18 شخصًا.