مادلين طبر تتعرض لهجوم بعد اتهامها عائلة عادل إمام باحتجازه

شن نشطاء عبر منصات التواصل الاجتماعي، هجوما قويا على الفنانة اللبنانية مادلين طبر، بعد اتهامها لعائلة النجم المصري الكبير عادل إمام باحتجازه في منزله.

وعلقت طبر على غياب الفنان المصري عادل إمام عن حضور تكريمه بمهرجان المسرح القومي، وألمحت إلى أن عائلته تحتجزه في المنزل، مطالبة بالسماح له بحضور المناسبات لكي يطمئن جمهوره على صحته.

في غضون، ذلك وجهت تحية للفنانين الذي اقتحموا منزل "إمام" واحتفلوا بعيد ميلاده واطمأنوا على صحته قبل أشهر، مبينة أنها اتصلت برامي إمام نجل الفنان لكنه لم يقم بالرد عليها.

لكن تلك تصريحات "طبر" أثارت جدلا واسعا، حيث هاجمتها الإعلامية بسمة وهبة، وطالب باتخاذ إجراءات قانونية بحقها، لدعوتها لاقتحام منزل الفنان عادل إمام بشكل غير قانوني، منتقدة الحديث عن الإفراج عن الفنان، لأنه "ليس مختطفا أو مقيدا من عائلته لتفرج عنه".

وأوضحت "وهبة" بأن رامي إمام ليس صديقا لطبر ليجيب على اتصالها أو تتحدث عنه بمثل هذه الصورة، مردفة بالقول "الزعيم خط أحمر".

وحرص نقيب الممثلين المصريين أشرف زكي على طمأنة الجمهور على صحة عادل إمام، لافتا إلى أن الفنان اطمأن على أفراد عائلة زكي بالاسم وهو ما يؤكد أنه بصحة جيدة.

وكشف "زكي" عن اتفاق لإجراء زيارة قريبة لمنزل إمام، عقب مهرجان القاهرة للدراما، مبينا بأنه ينوي التحدث إلى الفنانة مادلين، بسبب تصريحاتها.

وبررت "طبر" ما ورد على لسانها قائلة إنه كان "كلاما جامحا بدافع الحب والتقدير لعادل إمام، وذلك بعد أنباء تحريك أسرة الفنان دعوى قضائية ضدها".

وهاجم العديد من نشطاء منصات التواصل الاجتماعي "طبر" بسبب تصريحاتها التي وصفت بأنها غير لائقة ومتهورة.