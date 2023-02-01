كلب "أليف" يقتل طفلة في الرابعة من عمرها
توفيت مساء أمس الثلاثاء، طفلة بريطانية تبلغ من العمر 4 سنوات بعد تعرضها لهجوم شرس من كلب عائلتها الأليف بمنزلها في حي "ميلتون كيينز" الإنجليزي.
وفي التفاصيل، هاجم كلب العائلة الطفلة "أليس ستونز" بينما كانت تلعب في الفناء الخلفي للمنزل، حيث قال الجيران، إنهم سمعوا والدة الطفلة وهي تصرخ: "لقد ماتت، لقد ماتت".
وقالت الشرطة، إن عائلة الطفلة "أليس" في حالة صدمة شديدة، حيث يتلقون الآن الدعم من أشخاص مختصين، بينما ما زال ضباط الشرطة يحققون بالحادثة الألمية في منزل العائلة.
وقال أحد الجيران لصحيفة ديلي ميل البريطانية، إنه سمع صراخا قادما من منزل عائلة الطفلة أليس، وفي البداية اعتقد أنها مجرد ضوضاء، لكن الصوت استمر في الارتفاع تدريجيا.
وقال جار آخر، إن الشرطة أمرت سكان الحي بالبقاء في منازلهم خوفا من هروب الكلب ومهاجمة أحدهم.
وأضاف أن الكلب كان بنيا كبيرا دون الكشف عن نوعه، مشيرا إلى أن العائلة حصلت عليه منذ أسابيع قليلة فقط.
من جانبه، قال مدير شرطة "ثميز فالي" إن ما حصل مأساوي للغاية، لكن ما زالت التحقيقات في بدايتها ومن غير المنطقي التكهن بالظروف الدقيقة للحادث الآن.
وأكد الشرطي أنه ولضمان السلامة العامة، تم قتل الكلب بالطريقة المناسبة.
وأنهى حديثه قائلا: 'أود أن أطمئن الجميع أنه لم يعد هناك أي خطر على حياتهم الآن".