كلب "أليف" يقتل طفلة في الرابعة من عمرها

توفيت مساء أمس الثلاثاء، طفلة بريطانية تبلغ من العمر 4 سنوات بعد تعرضها لهجوم شرس من كلب عائلتها الأليف بمنزلها في حي "ميلتون كيينز" الإنجليزي.

وفي التفاصيل، هاجم كلب العائلة الطفلة "أليس ستونز" بينما كانت تلعب في الفناء الخلفي للمنزل، حيث قال الجيران، إنهم سمعوا والدة الطفلة وهي تصرخ: "لقد ماتت، لقد ماتت".

وقالت الشرطة، إن عائلة الطفلة "أليس" في حالة صدمة شديدة، حيث يتلقون الآن الدعم من أشخاص مختصين، بينما ما زال ضباط الشرطة يحققون بالحادثة الألمية في منزل العائلة.