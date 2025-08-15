60 قتيلا وعشرات المفقودين جراء الفيضانات في كشمير الهندية (فيديو)

أعلنت السلطات الهندية ووسائل الإعلام المحلية، اليوم الجمعة، مقتل 60 شخصًا على الأقل وفقدان أكثر من 100 آخرين؛ جراء أمطار غزيرة مفاجئة تسببت في فيضانات وانهيارات أرضية في الشطر الهندي من إقليم كشمير.

وبحسب وكالة "رويترز"، تُعد هذه الكارثة الثانية في منطقة جبال الهيمالايا خلال أقل من أسبوع. وقد غمرت السيول والانهيارات الطينية قرية تشاسوتي، وجرفت زوارًا كانوا قد تجمعوا لتناول الغداء قبل توجههم إلى مزار ديني شهير.

تناثرت حقائب وملابس وأعمدة كهرباء مكسورة بين الطين؛ فيما استخدمت فرق الإنقاذ المجارف والحبال والجسور المؤقتة لمحاولة انتشال الضحايا من تحت الأنقاض.

وقال أحد عمال الإنقاذ لوكالة آسيا الدولية: "قيل لنا إن ما بين 100 و150 شخصًا قد يكونون مدفونين تحت الأنقاض".

وجاءت هذه الحادثة بعد أكثر من أسبوع بقليل من فيضان وانهيار طيني اجتاح قرية بأكملها في ولاية أوتاراخاند بالهيمالايا.

وأشار رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في خطاب بمناسبة الذكرى الـ79 لاستقلال البلاد: "الطبيعة تختبرنا. في الأيام القليلة الماضية، اضطررنا للتعامل مع انهيارات أرضية وهبات صقيع وكوارث طبيعية أخرى"