دمشق تشيع أسامة الروماني

وتوفي الروماني صباح الإثنين 29 مايو 2023 عن عمر ناهز 81 عاماً.

وذكرت وسائل إعلام سورية أن الروماني أصيب بسكتة قلبية، أدت لوفاته.

والروماني ممثل ومخرج سوري من مواليد دمشق في 3 تموز/ يوليو 1942.

وبدأ الروماني حياته الفنية في الستينيات من خلال أعمال مثل زقاق المايلة، ثم شارك في مسرحيتي ضيعة تشرين وغربة، قبل مشاركته في إنتاج مسلسل افتح يا سمسم وسلامتك.

ومن أبرز أدواره في الدراما السورية، مشاركته في مسلسل حمام القيشاني، حيث أدى فيه دور العقيد أديب الشيشكلي.

وكان الروماني قد شارك في أعمال درامية عُرضت أخيرا، مثل مربى العز وكسر عظم.