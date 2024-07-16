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في استعراض خطير.. لاعب سيرك مصري يتسبب في كارثة

في استعراض خطير.. لاعب سيرك مصري يتسبب في كارثة
تعبيرية المصدر: Getty Images
محمد بركة
محمد بركة
16 يوليو 2024، 10:25 ص

تسبب لاعب سيرك مصري في كارثة لأسرته، حين كان يتدرب على استعراض خطير بمنزله؛ ما أسفر عن اشتعال النيران بشكل كبير في شقته السكنية وإصابة زوجته بحروق بالغة.

وقع الحادث بمنطقة "بدر" بالقاهرة الجديدة، حين كان الزوج يتدرب على فقرة إخراج النار من فمه. 

وكشفت التحريات الأولية أن سبب إصابة الزوجة يعود إلى ترك الزوج عبوة البنزين مفتوحة، حيث وصلت إليها ألسنة اللهب فاندلعت النيران، وإصابة زوجته.

وتبين بفحص الزوجة تضررها من حروق من الدرجة الأولى في ذراعيها، وتم نقلها إلى مستشفى بدر الجامعي، قبل أن يتقرر تحويلها إلى مستشفى الدمرداش.

وأفادت التحريات بأن الزوجة تدعى (ياسمين. ح. ع)، تبلغ من العمر 30 عامًا، وأن زوجها يدعى (إبراهيم. م. ا)، 30 عامًا، ولا توجد به أي إصابات.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق الذي اندلع في الشقة.

مصرحادث

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