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امرأة تدهس زوجها أثناء توجههما لعيادة "الاستشارة الزوجية" | إرم نيوز

منوعات

امرأة تدهس زوجها أثناء توجههما لعيادة "الاستشارة الزوجية"

امرأة تدهس زوجها أثناء توجههما لعيادة "الاستشارة الزوجية"
قيادة السيارة (تعبيرية)المصدر: غيتي
فريق التحرير
فريق التحرير
22 أغسطس 2024، 1:00 م

قررت امرأة قتل زوجها انتقاماً منه بعدما أبلغها برغبته في الانفصال عنها، وذلك أثناء توجههما إلى عيادة "الاستشارة الزوجية".

ووفق قناة "فوكس نيوز"، أقرت المرأة، التي تدعى فيرونيكا رولين (30 عامًا) بأنها حاولت دهس زوجها أثناء توجههما للعيادة، ووجهت إليها شرطة مينيسوتا الأمريكية، تهماً منها الاعتداء من الدرجة الثانية، والقيادة الإجرامية لمركبة، والإيذاء الجسدي، والاعتداء المنزلي.

وفي التفاصيل، وإثر مشكلات عالقة بينهما، كان الزوجان في طريقهما إلى العيادة للاستشارة الزوجية، وفي أثناء قيادة رولين للسيارة، أبلغها زوجها أنه يريد أن ينهي علاقته بها.

وآنذاك، توقفت رولين بسيارتها توقفًا عنيفًا، وطلبت منه المغادرة، ولكنه حين غادر السيارة متجها إلى الرصيف، نظرت إليه، وداست بقوة على دواسة الوقود، وانطلقت بالسيارة تجاهه بهدف دهسه. 

وأدى ذلك إلى اصطدام الزوج بالزجاج الأمامي للسيارة وتحطيم زجاجها، قبل أن يتدحرج من فوق غطاء السيارة.

واعترفت رولين بالذنب، مدعية أن محاولتها دهسه جاءت لمعاناتها من الصدمة النفسية، بسبب المشكلات التي كانا يمران بها، رغم أنهما مرتبطان قبل عام واحد فقط من الحادثة.

ونجا الزوج من الحادث، إذ أصيب فقط بجروح في مرفقه الأيمن. 

 

قتل

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