الكشف عن هوية الفائز بأكبر مبلغ يانصيب في التاريخ الأمريكي

تم الكشف عن الفائز بأكبر مبلغ في تاريخ اليانصيب في الولايات المتحدة، وهو إدوين كاسترو، من ولاية كاليفورنيا الأمريكية، والذي انتزع جائزة 2.04 مليار دولار في سحب "باوربول".

وكان كاسترو، الفائز الوحيد بالجائزة التراكمية، وجاءت هذه الثروة على الرغم من احتمالات ضئيلة جدا تبلغ واحدا من 292.2 مليون.