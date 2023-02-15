الكشف عن هوية الفائز بأكبر مبلغ يانصيب في التاريخ الأمريكي
تم الكشف عن الفائز بأكبر مبلغ في تاريخ اليانصيب في الولايات المتحدة، وهو إدوين كاسترو، من ولاية كاليفورنيا الأمريكية، والذي انتزع جائزة 2.04 مليار دولار في سحب "باوربول".
وكان كاسترو، الفائز الوحيد بالجائزة التراكمية، وجاءت هذه الثروة على الرغم من احتمالات ضئيلة جدا تبلغ واحدا من 292.2 مليون.
وذكرت شبكة "سي أن أن" الأمريكية اليوم الأربعاء، أن "كاسترو، اختار أن يتسلم مبلغا إجماليا فوريا يزيد عن 997.6 مليون دولار بدلا من الحصول على المبلغ الكامل من خلال راتب سنوي على مدار 29 عامًا"، وهو خيار مشترك بين الفائزين في الولايات المتحدة.
ولفتت إلى أن كاسترو، اشترى تذكرة اليانصيب من محطة وقود في بلدة "ألتادينا" بالقرب من لوس أنجلوس، في 8 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، وبأن صاحب المتجر جو شاهيد، السوري الأصل حصل على جائزة قدرها مليون دولار لبيعه التذكرة الفائزة.
وظلت هوية الفائز سرية لعدة أشهر قبل الكشف عن اسم الرابح في مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء، بحسب الشبكة التي أوضحت بأن أسماء الفائزين باليانصيب في كاليفورنيا يجب أن تصبح علنية بموجب القانون، لكن كاسترو، لم يحضر الحدث وطلب الحفاظ على خصوصيته.
وأصدر كاسترو، بيانًا موجزًا قال فيه، إنه "صدم" بعد أن أصبح الشخص الوحيد الذي طابق جميع الأرقام الخمسة الفائزة ورقم "باوربول".
وأضاف كاسترو، أنه "سعيد لأن ضربة حظه ستساعد المدارس العامة في كاليفورنيا، والتي ستحصل على أكثر من 156 مليون دولار أمريكي من عائدات مبيعات التذاكر.
وتابع: "بصفتي شخصًا حصل على مكافآت تعليمه في نظام التعليم العام في كاليفورنيا، فإنه من دواعي السرور أن أسمع أنه نتيجة لفوزي، فإن نظام المدارس في كاليفورنيا يستفيد أيضًا بشكل كبير".
بدروها قالت المتحدثة باسم يانصيب كاليفورنيا، كارولين بيكر: "علينا أن نحتفل بإنسان حقيقي اليوم.. وعلى الرغم من رغبته في الحفاظ على خصوصيته، إلا أننا متحمسون جدًا للإعلان عن فائز، ويسعدنا جدًا أنه يدعم مهمتنا بشكل خاص".