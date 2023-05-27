اختفت منذ 700 عام.. إعادة اكتشاف كنيسة تعود للقرون الوسطى
اكتشف باحثون بقايا كنيسة مفقودة كانت مياه الفيضانات قد غمرتها منذ ما يقرب من 700 عام.
ووفق تقرير نشرته "نيوزويك"، أمس الجمعة، فإنه يعتقد أن الكنيسة التي تعود للقرون الوسطى قد شكلت يومًا ما جزءًا من مستوطنة رونغولت التجارية في تلك الحقبة، والتي يشار إليها أحيانًا باسم "أتلانتس بحر الشمال".
وبحسب التقرير، غمرت المستوطنة الغارقة خلال عاصفة مدمرة عام 1362.
وتقع الكنيسة قبالة ساحل ألمانيا الحديثة، تحت بحر وادن، وهي منطقة مدية في الجزء الجنوبي الشرقي من بحر الشمال.
وتسببت أحداث العواصف الشديدة خلال العصور الوسطى وأوائل العصور الحديثة، لاسيما تلك التي حدثت في عام 1362 بعد الميلاد، بخسائر فادحة في أراضي المنطقة، وحولت المستنقعات المزروعة إلى مسطحات مدية، وفقًا لدراسة أجريت عام 2022، ونُشرت نتائجها في مجلة "بلس ون".
وضم فريق البحث خبراء من جامعات كيل، يوهانس جوتنبرغ في ماينز، ومركز علم الآثار البلطيقي والإسكندنافي، وقسم الآثار الحكومي في شليسفيغ هولشتاين، وكلها في ألمانيا.
ولتحديد موقع الكنيسة، استخدم العلماء مجموعة من التقنيات لفحص امتداد من المسطحات الطينية في بحر وادن تغطي مساحة 4 أميال مربعة تقريبًا.
ونقلت "نيوزويك" عن العالم الجيوفيزيائي في جامعة كيل، دينيس ويلكن، قوله في بيان: "لا تزال المستوطنات مخفية تحت السهول الطينية، حيث تم تحديد موقعها أولًا ورسم خرائط لها على مساحة واسعة باستخدام طرق جيوفيزيائية مختلفة".
وكشفت جهود الفريق هذا الشهر عن سلسلة بطول 1.2 ميل من تربس من العصور الوسطى - تلال اصطناعية شيدت لحماية المناطق الحضرية من ارتفاع المد والجزر والفيضانات المائية - بالقرب من هاليج سودفول.
ووجد فريق البحث الهياكل التي قرروا أن تكون أساسًا لكنيسة كبيرة تبلغ مساحتها حوالي 130 قدمًا في 50 قدمًا.
كما وجد الفريق في المنطقة التي تم فحصها 54 تيرابايت، وأنظمة تصريف منهجية، وسدًا بحريًا بميناء بوابة المد والجزر، وكنيستين أصغر حجمًا والآن الكنيسة الكبيرة.
ورغم الاكتشاف الأخير، فإن التعرية تشكل تهديدًا لبقايا العصور الوسطى المنتشرة في جميع أنحاء المنطقة، وفقًا لعلماء الآثار.
ونقل التقرير عن الموظفة في معهد الجغرافيا بجامعة يوهانس جوتنبرغ في ماينز، هانا هادلر، قولها: "حول هاليج سودفول وفي سهول طينية أخرى، تعرضت بقايا مستوطنة القرون الوسطى بالفعل للتآكل الشديد.. غالبًا ما يمكن اكتشافها فقط على أنها آثار سلبية، وهذا واضح جدًا حول موقع الكنيسة، لذلك نحن بحاجة ماسة إلى تكثيف البحث هنا".