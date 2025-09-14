إعلام عبري: صفارات الإنذار تدوي في إيلات إثر رصد طائرة مسيّرة

15 قتيلاً جراء حادث سير مروع في المكسيك (فيديو)

من موقع الحادث
إرم نيوز
إرم نيوز

قُتِل 15 شخصاً على الأقل في حادث سير في جنوب شرقي المكسيك أمس السبت، وفق ما أفادت السلطات المحلية.

وأوردت ولاية يوكاتان بأنّ شاحنة للنقل الثقيل انقلبت واصطدمت بسيارة صغيرة وحافلة  كانت تنقل عمال بناء على طريق بين ميريدا وكامبتشيه.

وهذا الحادث الدامي هو الثالث من نوعه في المكسيك خلال أقل من أسبوع؛ فقد قُتِل 10 أشخاص وأصيب 41 جرّاء اصطدام قطار شحن بحافلة عند تقاطع لسكك الحديد في ولاية مكسيكو.

والأربعاء، انفجرت شاحنة صهريج كانت تنقل الغاز في مكسيكو؛ ما أسفر عن مقتل 13 شخصاً على الأقل، وفق أحدث حصيلة أعلنتها بلدية العاصمة.

 

