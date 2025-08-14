وفاة فتى عراقي داهمته نوبة صرع أثناء السباحة

توفي فتى عراقي يبلغ من العمر 14 عاماً في حادثة مؤثرة، بعدما داهمته نوبة صرع مفاجئة أثناء سباحته في أحد فروع الأنهار بمحافظة ديالى.

ووفق وسائل إعلام محلية، وقعت الحادثة قرب منطقة "الهويدر" في أطراف مدينة بعقوبة، حيث فقد الفتى توازنه وسقط في النهر بعد النوبة.

وأفاد موقع "شفق نيوز" بأن فرق الإنقاذ، وبمشاركة أهالي المنطقة، تمكنت من انتشال جثمانه بعد عمليات بحث ليلية، فيما نُقلت الجثة إلى دائرة الطب العدلي لاستكمال التحقيقات والإجراءات القانونية.

وتتسبب نوبات الصرع، وهي مجموعة من الاضطرابات العصبية الناتجة عن خلل في الإشارات الكهربائية لخلايا المخ، في تشنجات شديدة وفقدان القدرة على الحركة، وقد تصل إلى فقدان الوعي بالكامل.

وشهدت مدينة الموصل الشهر الماضي حادثة مشابهة، حيث توفي طفل إثر نوبة صرع مفاجئة أثناء السباحة في أحد المسابح، دون أن ينتبه له المشرفون.

ويشهد العراق خلال فصل الصيف الحالي حوادث غرق شبه يومية، كثير منها ينتهي بوفاة الضحايا؛ ما دفع ناشطين وجهات رسمية لتجديد الدعوات إلى الالتزام بإجراءات السلامة وتوفير أماكن سباحة آمنة، خصوصاً في الأنهار وفروعها المنتشرة في مختلف المحافظات.