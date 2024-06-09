مهرجان "موازين" يكشف عن مفاجآت الدورة الجديدة

كشفت إدارة مهرجان " موازين " المغربي عن عدد من المفاجآت التي تجهزها إدارة هذا الحدث الفني الكبير، في دورته الجديدة التي تنطلق في الفترة من 21 إلى 29 يونيو الحالي بمدينة الرباط.

ويأتي على رأس تلك المفاجآت حضور عدد من النجوم العالميين أبرزهم كيلي مينوج، و كاميلا كابيلو، ونيكي ميناج، وكالفين هاريس، والدي جي الشهير "مترو بومين".

وبحسب الصفحة الرسمية للمهرجان على "فيسبوك"، يشارك في فعاليات الدورة الجديدة عدد من أبرز نجوم الغناء العرب من جميع الأجيال والألوان الفنية المختلفة مثل سميرة سعيد، أنغام، نجوى كرم، مروان خوري، أحمد سعد، محمد رمضان، هيفاء وهبي، عبير نعمة، زينة الداودية، كوزان، أمينوكس وبلطي.