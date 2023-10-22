سويسرا تلغي حفلات لعازف البيانو التركي ساي بعد انتقاده إسرائيل‎

ألغيت حفلات كان مقررًا أن يحييها عازف البيانو التركي فاضل ساي في سويسرا الأسبوع المقبل، بسبب تعليقات ندَّد فيها بإسرائيل على خلفية الحرب على قطاع غزة.

وكان من المقرر أن يعزف ساي من الاثنين إلى الخميس مع أوركسترا برمنغهام السيمفونية، في زوريخ وبرن وجنيف ولوسيرن.

وقال ساي في بيان نشره بالإنجليزية عبر حسابه على منصة إكس (تويتر سابقًا) الجمعة "استشهد مسؤولون في ميغروس بالأفكار التي عبّرتُ عنها بشأن التوترات الإسرائيلية الفلسطينية على وسائل التواصل الاجتماعي لتبرير قرارهم".

وأضاف "لن أغيّر شيئًا في ما كتبتُ في حساباتي".

وستشهد حفلات "ميغروس كلاسيكس" الأربع في الفترة من الـ23 إلى الـ26 من تشرين الأول/أكتوبر "تغييرًا في البرنامج. فبدلًا من فاضل ساي، سيحيي العروض عازف البيانو السويسري لويس شفيزغيبيل"، وفق ما أكد المنظمون في بيان.

وأشار المنظمون إلى أن "السبب في هذا التغيير هو أن التصريحات العامة التي أدلى بها فاضل ساي في أعقاب الهجوم ضد إسرائيل لا يمكن الدفاع عنها بالنسبة لشركة ميغروس".

وقال ساي إنه نشر 3 تغريدات ومقطع فيديو بشأن هذه التطورات الأخيرة في حرب إسرائيل على قطاع غزة.