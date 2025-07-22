مصرع 6 عمّال في انهيار منجم فحم بأفغانستان

لقي ستة عمّال مصرعهم وأُصيب 18 آخرون بجروح متفاوتة، إثر انهيار مفاجئ لمنجم فحم في ولاية بَغلان الواقعة شمال أفغانستان، في حادثة تسلّط الضوء مجدداً على ظروف العمل القاسية داخل المناجم في البلاد.

وأوضح سيّد مصطفى هاشمي، المسؤول الإقليمي عن الإعلام والثقافة، في تصريح لوكالة "فرانس برس"، أنّ قسماً من المنجم انهار بشكل مفاجئ، ما أدى إلى سقوط عدد من العمّال بين قتيل وجريح. وأكد أنّ المصابين نُقلوا إلى المستشفيات القريبة، من دون أن يقدّم تفاصيل دقيقة حول حالاتهم الصحية.

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ويُعدّ قطاع التعدين في أفغانستان من أخطر القطاعات وأكثرها فوضى، في ظل غياب شبه تام لآليات الرقابة الرسمية وندرة وسائل الحماية المهنية. ورغم ثراء البلاد بالموارد الطبيعية، مثل الفحم والمعادن والرخام والذهب والأحجار الكريمة، فإن العمّال غالباً ما يعملون بأدوات بدائية ومن دون أي تجهيزات سلامة.

وتُعدّ الحوادث المتكررة في المناجم الأفغانية مأساة متواصلة، في ظل اعتماد آلاف العائلات على العمل في المناجم كمصدر رزق أساسي، إذ سُجّلت في ديسمبر من عام 2024 حادثة مشابهة، حين علق 22 رجلاً تحت الأرض في منجم للفحم بولاية سمنكان الشمالية، قبل أن يتم إنقاذهم لاحقاً.

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كذلك، شهدت ولاية بَغلان نفسها في فبراير 2022 انهياراً مماثلاً أودى بحياة عشرة عمّال على الأقل.