"شبه دماغي".. سعد لمجرد يطل على جمهوره بعمله الجديد

يستعد الفنان المغربي سعد لمجرد، اليوم الثلاثاء، لإطلاق أغنيته الجديدة التي تحمل عنوان "شبه دماغي"، وهي من كلمات الشاعر المصري أمير طعيمة.

تم تصوير أغنية سعد لمجرد الجديدة، التي جاءت باللهجة المصرية، على طريقة الفيديو كليب في أجواء صيفية وحيوية على شواطئ الساحل الشمالي، وستكون متاحة للعرض عبر جميع المنصات الرقمية ومواقع التواصل الاجتماعي.

ويأتي هذا العمل الجديد لسعد لمجرد بعد سلسلة من النجاحات التي حققها مؤخرًا، كان أبرزها أغنية "ريسكينا" التي هي من كلمات محمد أمير، وألحان ياسر نور، وتوزيع توما، أما الفيديو كليب، فقد أخرجه أمير رواني.

بالإضافة إلى ذلك، طرح سعد لمجرد مؤخراً أغنية "سقفة" باللهجة المصرية، من كلمات خالد فيرناس وألحان ياسر نور وتوزيع توما. وقد أخرجها حسام الحسيني، وحققت الأغنية مشاهدات عالية على "يوتيوب".

وقبل تلك الأعمال، طرح سعد لمجرد أغنية "بشوفك"، من كلمات أمير طعيمة، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع أحمد وحيد كينج، وهندسة صوتية لهاني محروس.