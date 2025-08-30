سقط في المحيط.. إنقاذ طيار أمريكي من الغرق بأعجوبة (فيديو)

كاد طيار في ولاية كارولينا الشمالية الأمريكية أن يفقد حياته بعدما سقطت الطائرة التي كان يقودها فجأة في المحيط.

وكان مارك فينكلشتاين يقود طائرة أحادية المحرك عندما تعطل المحرك، واضطر للقيام بهبوط اضطراري في مياه المحيط قرب رصيف جزيرة أوك، إذ لم يستطع العودة إلى مطار كيب فير الإقليمي بسبب ازدحام المنطقة على الشاطئ، بحسب بيان صادر عن إدارة إطفاء جزيرة أوك.

وبعد سقوط الطائرة في الماء، توجه فريق الإنقاذ من إدارة الإطفاء والإنقاذ المائي في جزيرة أوك بسرعة إلى الطائرة الغارقة وتمكن من إنقاذ فينكلشتاين فورا.

وجاء في البيان: "كان فريق سلامة شاطئ جزيرة أوك، وإدارة إطفاء ساوثبورت، وإنقاذ المياه، موجودين في المنطقة، وخلال دقائق من هبوط الطائرة في الماء، تمكنت وحدات متعددة من انتشال فينكلشتاين بسرعة وإنقاذ حياته".

ووثّق مقطع فيديو للحادث على يوتيوب لحظة تحطم الطائرة في البحر وانقلابها عند الاصطدام.

ويظهر في الفيديو اثنان من فريق الإنقاذ وهما يخرجان فينكلشتاين من الطائرة الغارقة عبر نافذة قمرة القيادة ويسحبانه إلى الخارج.

بعدها، وُضع فينكلشتاين، الذي بدا واعيًا ومنتبهًا، على نقالة في الجزء الخلفي من قارب الإنقاذ ونُقل إلى الشاطئ.

وذكرت قناة WECT News 6 أن طائرة فينكلشتاين تحطمت بعد 13 دقيقة فقط من إقلاعها من مطار كيب فير الإقليمي في أوك آيلاند.

وقال فينكلشتاين للصحيفة: "كانت الرحلة مقررة أن تستغرق نحو 20 دقيقة على طول جزيرة أوك، ثم أعود إلى المطار. كنت محظوظًا جدًا لأنني لم أصب أثناء الاصطدام، ومحظوظًا أكثر لوصول فريق الإنقاذ المائي بسرعة إلى مكاني".

وأصيب فينكلشتاين بجروح طفيفة في ساقه جراء الحادث، ونُقل إلى المستشفى بعد الإنقاذ، قبل أن يعود إلى منزله سريعًا، بحسب قناة WECT News 6.