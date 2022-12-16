يتزعمها "عراب برلين".. معلومات مثيرة عن الأنشطة الإجرامية لعشيرة الزين اللبنانية

عرابو الجريمة المنظمة

عشيرة الزين، واحدة من أبرز تلك العشائر المعروفة بانخراطها بجرائم الاتجار بالمخدرات، والحصول على مساعدات حكومية دون وجه حق، كما تصنف على أنها من أكبر العائلات المتورطة في الجريمة المنظمة في ألمانيا منذ مطلع تسعينيات القرن الماضي.

القانوني الألماني آدم أوغلو صرح لـ"إرم نيوز" أن "الجرائم العشائرية التي تعتبر عشيرة الزين لاعباً بارزاً فيها، تعتبر الهم الأكبر للأجهزة الأمنية الألمانية، التي شنت العديد من حملات المداهمة الكبيرة على العشائر دون أن تتمكن من النيل منها".

وأضاف أوغلو المقيم في دوسلدورف منذ 17 عاماً: "يلقب زعيم العشيرة محمود الزين بـ"العراب"، وأطلق على نفسه اسم "عراب برلين"، في كتاب أصدره العام الماضي، ويُشتهر بأن له علاقات واسعة داخل الأجهزة الأمنية وقوات الشرطة".

بحسب أوغلو، تضع الحكومة الألمانية نظام تعاون بين الشرطة والخدمات الاجتماعية وإدارة الضريبة لمحاولة ضبط أنشطة تبدو في الظاهر تجارية، لكنها عبارة عن أنشطة غير مشروعة يملكها أعضاء في العشائر.

وأضاف: "أسياد هذه التجارة هم عشيرة الزين، ويجندون شبابا للانخراط في صفوفهم في نوادي ترتدي عباءة الرياضية، لكنها عبارة عن شبكات تجنيد، والجميع يعلم ذلك، حتى أن العشيرة تتصدر أسبوعياً عناوين الصحف في ألمانيا".

وأردف أوغلو: "نفذت الشرطة الألمانية سلسلة مداهمات كبيرة ضد أفراد من عشيرة الزين اللبنانية وضبطت سيارات مسروقة، وكشفت عقارات تم شراؤها بأموال المساعدات ومراكز التوظيف، كما تم على خلفية المداهمات توقيف المئات من ضباط الشرطة ومحققي الضرائب".