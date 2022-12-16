يتزعمها "عراب برلين".. معلومات مثيرة عن الأنشطة الإجرامية لعشيرة الزين اللبنانية
تعاني ألمانيا منذ سنوات من ما يسمى بـ"العشائر الإجرامية"، وهو مصطلح يشير إلى جماعات تنتمي لعائلة أو عشيرة معينة تعيش في كنف المجتمع الألماني على شكل تكتل بشري صغير منعزل.
وتشكل جرائم العشائر في ألمانيا نحو 10% من إجمالي الجريمة المنظمة بحسب الإحصائيات الصادرة عن السلطات الألمانية، والتي قدرت أيضاً أن العاصمة برلين وحدها يوجد بها نحو 20 عائلة ذات نفوذ كبير.
عرابو الجريمة المنظمة
عشيرة الزين، واحدة من أبرز تلك العشائر المعروفة بانخراطها بجرائم الاتجار بالمخدرات، والحصول على مساعدات حكومية دون وجه حق، كما تصنف على أنها من أكبر العائلات المتورطة في الجريمة المنظمة في ألمانيا منذ مطلع تسعينيات القرن الماضي.
القانوني الألماني آدم أوغلو صرح لـ"إرم نيوز" أن "الجرائم العشائرية التي تعتبر عشيرة الزين لاعباً بارزاً فيها، تعتبر الهم الأكبر للأجهزة الأمنية الألمانية، التي شنت العديد من حملات المداهمة الكبيرة على العشائر دون أن تتمكن من النيل منها".
وأضاف أوغلو المقيم في دوسلدورف منذ 17 عاماً: "يلقب زعيم العشيرة محمود الزين بـ"العراب"، وأطلق على نفسه اسم "عراب برلين"، في كتاب أصدره العام الماضي، ويُشتهر بأن له علاقات واسعة داخل الأجهزة الأمنية وقوات الشرطة".
بحسب أوغلو، تضع الحكومة الألمانية نظام تعاون بين الشرطة والخدمات الاجتماعية وإدارة الضريبة لمحاولة ضبط أنشطة تبدو في الظاهر تجارية، لكنها عبارة عن أنشطة غير مشروعة يملكها أعضاء في العشائر.
وأضاف: "أسياد هذه التجارة هم عشيرة الزين، ويجندون شبابا للانخراط في صفوفهم في نوادي ترتدي عباءة الرياضية، لكنها عبارة عن شبكات تجنيد، والجميع يعلم ذلك، حتى أن العشيرة تتصدر أسبوعياً عناوين الصحف في ألمانيا".
وأردف أوغلو: "نفذت الشرطة الألمانية سلسلة مداهمات كبيرة ضد أفراد من عشيرة الزين اللبنانية وضبطت سيارات مسروقة، وكشفت عقارات تم شراؤها بأموال المساعدات ومراكز التوظيف، كما تم على خلفية المداهمات توقيف المئات من ضباط الشرطة ومحققي الضرائب".
ميدان العشائر
وكشفت شرطة برلين في آذار/ مارس الماضي، النقاب عن 388 شخصاً متورطين في جرائم عشائرية عربية، نصفهم تقريباً من حملة الجنسية الألمانية، وأكدت التحقيقات أنهم كانوا مسؤولين عن جريمة كل 8 ساعات في برلين.
وقال محمد المصري (اسم مستعار) وهو سوري يملك محلاً تجارياً في شارع العرب في برلين لـ"إرم نيوز": "أصبح شارعنا سونن آلن مسرحاً للاشتباه بالناس بسبب جرائم العشائر، ولما يسجله شهرياً من حالات الابتزاز المالي التي نتعرض لها".
وأضاف المصري الذي رفض الكشف عن اسمه الحقيقي خوفاً من عشيرة الزين: "يفرض أفراد من عشيرة الزين الإتاوات وجباية الأموال علينا، ومن لا ينصاع لهم، يلقى مصيراً مشؤوماً. الشهر الماضي قاموا بتحطيم سيارة ومحل أحد أصحاب المحلات لأنه لم يرضخ لأوامرهم".
كثيرة هي جرائم عشيرة الزين وغيرها من العشائر ذات الأصول العربية بحسب المصري، الذي أضاف: "يقومون أيضاً باستغلال المهاجرين وطالبي اللجوء، والشيء المثير للسخرية هي حملات المداهمة التي تمارسها الشرطة".
عباءة الشرطة
يدرك المصري كما يدرك غالبية الألمان أن حملات المداهمة التي تقوم بها الشرطة هي عبارة عن إجراء قاصر هدفه تسكين آلام المتضررين من العشائر.
وهنا قال: "يقتادون للسجن لفترة ثم يخرجون، وكل شيء متفق عليه، وإلا ما الذي يفسر وجود هذا الكم من الصحفيين وعدسات الكاميرات خلال عمليات المداهمة".
وختم المصري: "لا يوجد حل إلا بترحيل هؤلاء الأشخاص ودون جواز سفر ألماني على الفور، لكن ذلك مستحيل لأن لديهم علاقات وطيدة مع السياسيين والشرطة".
الخطف والابتزاز وغسيل الأموال والاحتيال في المنافع الاجتماعية؛ أبرز الجرائم المتورطة فيها عشيرة الزين، وتشير التقديرات إلى انخراط أكثر من 3 آلاف عضو في صفوفها.
وهنا يروي القانوني أوغلو تفاصيل عملية اختطاف بحق شخص شك أحد أفراد العشيرة أنه على علاقة بزوجته.
وقال المحامي: "خرج الشاب من باب منزله، وإذا بشبان من العشيرة يعتقلونه ويقتادونه إلى غرفة في الطابق السفلي لأحد المقاهي المعروفة في شارع العرب، وقاموا بتعذيبه بطريقة وحشية مع قيامهم بتوثيق ما حدث بتسجيل مصور".
وتابع: "بعد اعترافه بتفاصيل علاقته مع زوجة أحد أفراد العشيرة وتعذيبه، تركه الخاطفون يذهب، دون أي خوف من تقديمه شكاية أو بلاغ".
وختم القانوني حديثه: "في رصيد العشيرة آلاف الحوادث المافياوية في برلين والولايات الألمانية الأخرى، وتشمل جرائمها المخدّرات والسطو واستهداف المتاحف والمتاجر وسلب المساعدات دون وجه حق، والجباية المالية بحجة الحماية".