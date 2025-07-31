راكب ينقذ حافلة من كارثة بعد وفاة سائقها المفاجئة (فيديو)

نجا ركاب حافلة نقل داخلي في تركيا من كارثة محققة، بعدما توفي سائقها بشكل مفاجئ أثناء القيادة على طريق متعدد المسارات وفي منطقة منحدرة.

فقد سارع أحد الركاب إلى القفز في كرسي السائق الذي سقط عنه جثة هامدة، وأعاد الحافلة لمسارها قبل السقوط على جانب الطريق المنحدر، ومن ثم أوقفها.

وأظهر مقطع فيديو لحظات الرعب تلك عندما كان السائق أحمد كلينج، 60 عاماً، يقود حافلة الركاب في مدينة غازي عنتاب، في جنوب تركيا، ليسقط من على كرسيه ميتاً من دون مقدمات.

وقالت تقارير محلية إن السائق أصيب بنوبة قلبية قاتلة لم تمهله التصرف في ذلك الموقف، لكن أحد الركاب أحسن التصرف في غضون ثوانٍ قليلة.

وبدا الذعر على ركاب الحافلة، حتى بعد توقفها، حيث حاول بعض الركاب إنعاش السائق الذي سقط قرب باب الحافلة الأمامي.

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وأظهرت كاميرا مراقبة خارجية للحافلة، كيف انحرفت من مسارها نحو مسار آخر قبل أن تصطدم برصيف فاصل، متجهة نحو مسار معاكس وسريع ينتهي جانبه الآخر بمنحدر، لكن الراكب أنهى الكارثة قبل وقوعها.