قناة سعودية لتعليم العربية لغير الناطقين بها
بدأت قناة تعليمية جديدة على منصة "يوتيوب" بالوصول للآلاف بعد أيام من إطلاقها، ضمن مشروع تعليمي سعودي مجاني يستهدف تعليم اللغة العربية لأبناء المهاجرين العرب وغير الناطقين باللغة العربية
وتوفر القناة الجديدة مقاطع فيديو أعدها مختصون باللغة العربية بهدف مساعدة الأطفال على تعلمها، بدءاً من الحروف وحتى استخدام الجمل والقراءة والكتابة العربية.
وانطلقت القناة بنشر مقطع فيديو كرتوني يحكي قصة حاتم الطائي، وهو أحد أشهر فرسان وشعراء العرب الذين ذاع صيتهم قبل نحو 1500 عام، إذ اشتهر بإكرام ضيوفه، في مؤشر على حرص القناة على نشر التراث والثقافة العربية وإيصالها للأطفال.
ويسعى عدد كبير من أهالي الأطفال العرب ممن يعيشون خارج العالم العربي، وبينهم ملايين اللاجئين في أوروبا وأفريقيا وتركيا ودول أخرى، لتعليم اللغة العربية لأطفالهم الذين يدرسون بلغات تلك الدول.
ومن المتوقع أن تلقى القناة الجديدة إقبالاً بالنظر للمكانة والاحترافية التي تتبعها لكونها تدار من مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية الذي أنشأته الرياض عام 2020، ويشرف على العديد من المبادرات لدعم اللغة العربية.
ويقول القائمون على القناة إنها تستهدف الأطفال من أبناء العرب المهاجرين، والناطقين بغيرها، للفئة العمرية من (5) إلى (12) سنة، كما تهدف إلى بناء منصة تعليمية للأطفال وتطويرها؛ بتوفير تجربة لتعليم اللغة العربية بجودة عالية ووضعها في متناول الفئة المستهدفة.
كما توفر القناة للأطفال تعزيز وعيهم بالبناء الصوتي للنص العربي، مع إكسابهم العديد من المفردات الرئيسية شائعة الاستخدام، مثل: (الأرقام، والألوان، والحركة، والطبيعة، وعناصر البيئة)، وكذلك تعليمهم مهارات استخدام (الضمائر، وأسماء الإشارة)، مع اكتساب المفردات اللصيقة بحاجاتهم ومشاعرهم، وما يحتاجون إلى التعبير عنه.
وتوفر القناة للأطفال تعليمهم أنواع الجملة العربية وتركيبها، والتدريب على مهارة الوصف، وتغذية خيال الطفل وعاطفته بالنصوص العربية، وتنمية مفرداته وقدرته على (الاستماع، والتحدث، والفهم، والقراءة) لنص عميق تعبيري يتواءم مع عمره ومستواه التعليمي.
كما تسعى لرفع الوعي الصوتي بالنص العربي لدى الطفل، وإكسابه مهارة قراءة الشعر، ومعرفة بعض الأوزان الشائعة، وتعزيز الوعي القِيَمي والحضاري من خلال اللغة، وإكسابه معرفة بلاغية وأدبية تتناسب مع مستواه التعليمي، وتعزز ثقافته العربية.
ويضم محتوى القناة موضوعات: (ننطق بالحرف العربي)، و(أغنيات عربية)، و(كيف أعبر عن.. ؟)، و(الطبيعة من حولنا)، و(حكايات فهد وفرح)، و(هيا نقرأ الشعر)، و(وقت العائلة المميز)، و(قصص وحكايات).