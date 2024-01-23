قناة سعودية لتعليم العربية لغير الناطقين بها

بدأت قناة تعليمية جديدة على منصة "يوتيوب" بالوصول للآلاف بعد أيام من إطلاقها، ضمن مشروع تعليمي سعودي مجاني يستهدف تعليم اللغة العربية لأبناء المهاجرين العرب وغير الناطقين باللغة العربية

وتوفر القناة الجديدة مقاطع فيديو أعدها مختصون باللغة العربية بهدف مساعدة الأطفال على تعلمها، بدءاً من الحروف وحتى استخدام الجمل والقراءة والكتابة العربية.

وانطلقت القناة بنشر مقطع فيديو كرتوني يحكي قصة حاتم الطائي، وهو أحد أشهر فرسان وشعراء العرب الذين ذاع صيتهم قبل نحو 1500 عام، إذ اشتهر بإكرام ضيوفه، في مؤشر على حرص القناة على نشر التراث والثقافة العربية وإيصالها للأطفال.