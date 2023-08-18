"الطفلة هدى".. ضحية جديدة لرصاصة فرح في الأردن

وبحسب أحد أقارب الطفلة، ففي وقت الحادثة، كانت تحتفل بنجاح ابنة عمها، لكن رصاصة طائشة من أحد المتواجدين أصابتها وهي بحالة خطرة.

وأشار الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام العقيد عامر السرطاوي لوسائل إعلامية، إلى أنه فور تلقي البلاغ، تحرك فريق تحقيقي للمكان، وباشر بجمع المعلومات وحصر المناسبات والاحتفالات في محيط منزل الطفلة ليتمكن خلال ساعات فقط من تحديد مطلق النار من أحد احتفالات الثانوية العامة، فألقي القبض عليه وضبط بحوزته السلاح الناري المستخدم.

من جانبه، كان قد أوعز مدير الأمن العام الأردني اللواء عبيدالله المعايطة، بضبط كل من يطلق الرصاص بالأفراح، وعدم إغلاق أي قضية قبل التوقيف.

وأمر المعايطة كافة العاملين في الميدان بضبط مطلق الرصاص وصاحب المناسبة وصاحب المنزل الذي يشهد مناسبة الفرح، وذلك للتصدي لهذه الظاهرة التي باتت تؤرق المجتمع الأردني، وتحصد أرواح عشرات الضحايا.