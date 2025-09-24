بعد معاناتها من صداع حاد.. وفاة مؤثرة كينية عن 26 عاماً

توفيت المؤثرة الكينية غراسيوس تيان، المعروفة بمحتواها على "تيك توك"، يوم الثلاثاء 16 سبتمبر عن عمر 26 عامًا، إثر جلطة دماغية نادرة بعد معاناتها من صداع نصفي حاد.

وأفاد تقرير لوكالة الأنباء الكينية "توكو" أن غراسيوس تيان نُقلت إلى المستشفى يوم الأحد 14 سبتمبر بسبب صداع نصفي شديد، لكنها توفيت بعد يومين. وذكر خطيبها بول سيمات أن الوفاة نتجت عن جلطة في الجيوب الأنفية، وهي حالة نادرة تتشكل فيها جلطات دموية في الدماغ.

نشأت تيان في نغونغ ودرست في جامعة جبل كينيا، وعاشت في نيروبي، حيث بنَت جمهورًا كبيرًا من المتابعين بمحتوى يركز على أسلوب الحياة.

عبر سيمات عن حزنه العميق على فقدان شريكته، وقال في منشور على "تيك توك": "دعوت الله وتوسلت إليه أن يعيدك إليّ، لكنه اختار أن يأخذك إلى المنزل. قلبي يتألم، لكنني اخترت أن أثق به. ستبقى في قلبي إلى الأبد حتى نلتقي مرة أخرى".

كما نشر سيمات مقطع فيديو وهو يفتح شهادة تخرجه من جامعة نيروبي، التي تخرج منها بعد أيام قليلة من وفاة تيان، مع إهداء كتبته لها على الشهادة، معلقًا: "في غضون يومين فقط، كان من المفترض أن نحتفل بنجاحي معًا، لكن الآن يبدو الأبد وكأنه امتداد لا نهاية له بدونك".

@paulsimat I thought forever meant we would walk through life together, no matter what. I believed in us in a way I’ve never believed in anything else. In just two days, we were meant to stand side by side and celebrate the success of my graduation — a milestone I longed to share with you. But now forever feels like an endless stretch without you in it, and I can’t help but wonder if I’ll spend the rest of my life missing the only person who ever truly felt like home. ♬ original sound - Sounds of Afrika

تفاعل المعجبون مع خبر الوفاة بتعليقات مؤثرة على فيديوهات تيان الأخيرة، كتب أحدهم: "ما زلت مصدومًا! لا أصدق رحيل أطيب روح عرفتها، لا بد أن الجنة كانت بحاجة إليك أكثر منا". وعلق آخر: "رحلت مبكرًا جدًا، حياتها كانت في ريعان شبابها ".