تقلق عائلات عند التخطيط للسفر، بشأن إذا ما كانت وجهة ما مناسبة للأطفال، وما إذا كانت تمتلك أنشطة ممتعة ومناسبة لهم، يمكنهم تجربتها، وتصبح بالنسبة لهم ذكريات لا تنسى.

ووفق موقع "تايمز أوف إنديا"، يوجد كثير من الوجهات المناسبة للأطفال، وتلبي رغباتهم ورغبات ذويهم، وهذه أفضلها:

سنغافورة

تبرز سنغافورة وجهةً عائلية رائدة بفضل مجموعة متنوعة من الأنشطة والمعالم السياحية، هذه الوجهة الجميلة هي موطن Universal Studios Singapore، إذ يمكن للأطفال تجربة جولات مثيرة والتفاعل مع شخصياتهم المفضلة.

وتوفر جزيرة سنتوسا كثيرًا من المعالم السياحية، بما في ذلك حوض السمك S.E.A ومتنزه Adventure Cove المائي، وتمثال الميرليون الشهير.

للحصول على تجربة تعليمية أكثر، توفر حديقة حيوان سنغافورة وNight Safari فرصًا لرؤية الحياة البرية عن قرب في بيئات مصممة جيدًا وصديقة للأطفال.

دبي

تعد دبي خيارًا ممتازًا آخر للعائلات، إذ تشتهر بمعالمها المستقبلية وتجاربها الفاخرة.

وتتميز المدينة بأطول مبنى في العالم، برج خليفة، الذي يحتوي على منصة مراقبة ذات مناظر بانورامية سيجدها الأطفال رائعة.

توفر منتجعات دبي "باركس آند ريزورتس"، بما في ذلك موشنجيت دبي، وليجولاند دبي، وبوليوود باركس، مجموعة متنوعة من خيارات الترفيه المناسبة للأطفال من الأعمار جميعها.

ويعد "دبي أكواريوم" وحديقة الحيوانات المائية في دبي مول تجربة آسرة للأطفال.

ماليزيا

تمثل ماليزيا خيارًا رائعًا للعائلات التي تبحث عن المغامرة والتجارب الثقافية، إذ يوفر برجا "بتروناس" التوأم في كوالالمبور زيارة مثيرة، مع منصة مراقبة توفر إطلالات خلابة على المدينة.

وتعد مرتفعات "جنتنج" بمتنزهاتها الترفيهية ومتنزهها الثلجي الداخلي مكانًا مثاليًّا للعائلات التي تبحث عن التسلية والمرح، ومن المؤكد أيضًا أن التجارب الثقافية والحياة البرية في لانكاوي، بما في ذلك الجسر المعلق وركوب التلفريك، ستسعد الأطفال.

تايلاند

مزيج تايلاند من الشواطئ الجميلة والمعالم الثقافية يجعلها وجهة مفضلة للعائلة، يقدم كل من Dream World وSafari World في بانكوك أنشطة جذابة ولقاءات مع الحيوانات، على حين توفر شواطئ كرابي وبوكيت بيئة مريحة للعائلات للاسترخاء.

ويقدم متنزه "شيانغ ماي" الطبيعي للأفيال، تجربة فريدة، إذ يمكن للأطفال التعرف على الأفيال التي أُنْقِذَت والتفاعل معها.

أستراليا

تقدم أستراليا مجموعة من التجارب المثالية للعائلات، وتعد حديقة حيوان "تارونجا" في سيدني و"أكواريوم سيدني" مكانًا رائعًا لمحبي الحيوانات، على حين توفر شواطئ المدينة، مثل شاطئ بوندي، كثيرًا من الفرص للمتعة تحت أشعة الشمس.

للحصول على تجربة أكثر مغامرة، يقدم الحاجز المرجاني العظيم رحلات الغطس والقوارب التي سيجدها الأطفال مبهجة، تعد منطقة "جولد كوست" موطنًا لكثير من المتنزهات الترفيهية، بما في ذلك "دريم وورلد" و"سي وورلد"، ما يجعلها الخيار الأفضل للترفيه العائلي.

اليابان

اليابان وجهة أخرى رائعة للعائلات، إذ تجمع بين التجارب الثقافية والمعالم السياحية الحديثة.

تقدم "طوكيو ديزني لاند" و"طوكيو ديزني سي" تجارب سحرية للأطفال، على حين توفر حديقة حيوان "أوينو" فرصة لرؤية حيوانات الباندا العملاقة وغيرها من الحيوانات الغريبة.

توفر المعابد والحدائق التقليدية في كيوتو ملاذًا هادئًا، وأن نظام النقل العام الفاعل في البلاد يجعل من السهل الاستكشاف مع الأطفال.

موريشيوس

تعد موريشيوس، بشواطئها المذهلة ومنتجعاتها المناسبة للعائلات، وجهة مثالية لقضاء عطلة عائلية مريحة، غالبًا ما تتميز منتجعات الجزيرة بنوادٍ وأنشطة للأطفال، ما يضمن حصول الأطفال على كثير من الأنشطة.

في حين يستمتع الآباء ببعض أوقات الراحة، إن الأنشطة مثل الغطس ومشاهدة الدلافين واستكشاف المحميات الطبيعية تجعل من موريشيوس وجهة ممتعة وجذابة للعائلات.