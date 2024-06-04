بعد "حمزة مون بيبي".. حساب جديد يستهدف مشاهير المغرب
أثار حساب جديد تحت اسم "ناهد مون بيبي" ينشط على موقع "إنستغرام" جدلا واسعا في المغرب، بعد أن سلك خطى حساب التشهير الذي عُرف سنة 2019 باسم "حمزة مون بيبي".
وذكر موقع "هسبريس" المحلي، أن الحساب استهدف مجموعة من الفنانين والمشاهير المغاربة الذين قدموا شكاوى ضده، إذ تم اختراق حساباتهم الشخصية على "سناب شات" وتم تحميل ألبوماتهم الخاصة، ومن ثم نشرها للعموم عبر الحساب الجديد.
ومن بين ضحايا الحساب الجديد، المؤثرة المغربية نهيلة أقلعي، المعروفة بلقب "باربي"، إضافة إلى المؤثرة صوفيا شرف، وعارضة الأزياء المغربية ابتسام بطمة وزوجها فؤاد قبيبو.
وتسبب الحساب المذكور في دخول الممثلة رجوى الساهلي في حالة انهيار عصبي حاد، بعدما قام هذا الأخير بحملة تشهيرية شرسة ضدها، وأقدم على نشر مجموعة من صورها وفيديوهاتها الخاصة والحميمية منذ أشهر، وشرع في ابتزازها مقابل حذف هذا المحتوى.
وكانت الفنانة المغربية لطيفة رأفت قد كشفت أن رجوى تخضع للعلاج في المستشفى، مدونة: "حسبي الله ونعم الوكيل، حاولت الاطمئنان على العزيزة رجوى وهي حاليا لا زالت بالمستشفى للأسف حالتها حرجة ولم تستعد عافيتها بعد".
وتابعت: "نتمنى أن تعود لأطفالها في أقرب وقت يا رب وحسبنا الله ونعم الوكيل، الضغوطات النفسية والحملة التشهيرية التي تعرضت لها رجوى كانت سبب من الأسباب التي أوصلتها لهذه الحالة".
من صاحب الحساب؟
وكشف موقع "H news" المحلي، أن الحساب المذكور يقف وراءه ملياردير مغربي (لم يذكر اسمه) يملك مقهى "شيشة" شهير في العاصمة البريطانية لندن.
وبحسب المصدر نفسه، فإن المعني بالأمر، أنشأ حساب "ناهد مون بيبي"، بغرض الانتقام من حبيبته السابقة، المؤثرة " باربي"، والتي كان على علاقة بها لسنوات، قبل أن تُفضل عليه ثريًّا تزوجت به، وهو ما أدخله في حالة اكتئاب وحزن كبيرين.
وبيّن المصدر أن الملياردير المغربي فتح الحساب بداية للانتقام من "باربي"، التي كانت أولى ضحاياه، من خلال نشر صور وفيديوهات توثق لحظات خاصة وحميمية لها، قبل أن تتطور الأمور ويصبح ملاذا لجميع الراغبين في التشهير بالمشاهير.