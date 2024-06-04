بعد "حمزة مون بيبي".. حساب جديد يستهدف مشاهير المغرب

أثار حساب جديد تحت اسم "ناهد مون بيبي" ينشط على موقع "إنستغرام" جدلا واسعا في المغرب، بعد أن سلك خطى حساب التشهير الذي عُرف سنة 2019 باسم "حمزة مون بيبي".

وذكر موقع "هسبريس" المحلي، أن الحساب استهدف مجموعة من الفنانين والمشاهير المغاربة الذين قدموا شكاوى ضده، إذ تم اختراق حساباتهم الشخصية على "سناب شات" وتم تحميل ألبوماتهم الخاصة، ومن ثم نشرها للعموم عبر الحساب الجديد.

ومن بين ضحايا الحساب الجديد، المؤثرة المغربية نهيلة أقلعي، المعروفة بلقب "باربي"، إضافة إلى المؤثرة صوفيا شرف، وعارضة الأزياء المغربية ابتسام بطمة وزوجها فؤاد قبيبو.

وتسبب الحساب المذكور في دخول الممثلة رجوى الساهلي في حالة انهيار عصبي حاد، بعدما قام هذا الأخير بحملة تشهيرية شرسة ضدها، وأقدم على نشر مجموعة من صورها وفيديوهاتها الخاصة والحميمية منذ أشهر، وشرع في ابتزازها مقابل حذف هذا المحتوى.

وكانت الفنانة المغربية لطيفة رأفت قد كشفت أن رجوى تخضع للعلاج في المستشفى، مدونة: "حسبي الله ونعم الوكيل، حاولت الاطمئنان على العزيزة رجوى وهي حاليا لا زالت بالمستشفى للأسف حالتها حرجة ولم تستعد عافيتها بعد".