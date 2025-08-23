تونس.. العثور على رضيعة مُلقاة أمام أحد المنازل

عثرت الأجهزة الأمنية التونسية، اليوم السبت، على رضيعة لا يتجاوز عمرها ثلاثة أيام، كانت قد تُركت من طرف مجهول أمام أحد المنازل في حي التركي بمدينة سوسة، وفق وسائل إعلام تونسية.

وبحسب مصادر مطلعة، فإن إحدى المواطنات تفاجأت صباحًا بوجود الطفلة ملفوفة في غطاء صغير ومُلقاة عند مدخل منزلها، لتُسارع بإبلاغ الوحدات الأمنية التي حضرت على الفور إلى المكان، حيث تمّ التأكّد من أن الرضيعة على قيد الحياة، برغم حالة الهجر التي وُجدت عليها.

أخبار ذات علاقة تونس.. مأساة في زفاف إثر مقتل عريس بطلق ناري

وقد جرى نقل الطفلة على وجه السرعة إلى قسم طب المواليد بالمستشفى الجامعي فرحات حشاد، حيث أُخضعت للمراقبة الطبية والرعاية اللازمة، وأكد الطاقم الطبي المشرف على حالتها أن وضعها الصحي مستقر ولا يدعو للقلق.

من جهتها، باشرت السلطات الأمنية تحرياتها في محاولة لتحديد هوية من قام بالتخلي عن الطفلة، وكشف ملابسات هذه الحادثة المؤلمة التي تسلّط الضوء مجددًا على قضايا التخلي عن الأطفال نتيجة ظروف الأمومة الهشّة في بعض المجتمعات العربية.

وتستمر التحقيقات للكشف عن كافة التفاصيل، فيما تتابع الجهات المعنية ملف الطفلة لضمان سلامتها الجسدية والنفسية، والنظر في مستقبلها القانوني والاجتماعي.