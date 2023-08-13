قطاع الثروة الحيوانية يُعاني وضعًا خانقًا بسبب الجفاف في البرتغال

يُعاني قطاع الثروة الحيوانية في البرتغال وضعًا خانقًا في ظل ما تشهده البلاد من مواجهة جفاف طال أمدها، وفقًا لما ذكرت صحيفة "Acoriano Oriental" البرتغالية، التي نقلت استنكار مربي الماشية لضعف الإجراءات الحكومية وعدم فعاليتها للتخفيف من تأثير الجفاف على القطاع.

وقال فيكتور رودريغز من الاتحاد الوطني البرتغالي للزراعة، إن إنتاج الحبوب منخفض، مشيرا إلى أن استيراد التبن والقش من البلدان الأخرى ليس خيارًا، لأن الجفاف أثر على المناطق التي اعتاد مربو الماشية البرتغاليون استيراد إمداداتهم منها عندما يكون الإنتاج في البرتغال منخفضًا.

وأضاف للصحيفة أن العلف الحيواني ما يزال باهظ السعر، مما يترك العديد من مزارع الماشية في حالة صعبة، لا سيما المزارع التي لا تستطيع أن تقاوم وقتا أطول من الجفاف، منوهًا إلى أن درجات الحرارة المرتفعة أدت إلى إشعال حرائق مسؤولة عن تدمير الإنتاج والمنشآت الزراعية ونفوق الحيوانات أيضًا.