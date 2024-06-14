السعودية.. مطاردة ليلية لطائرة مسيّرة ومخالفين بالحج (فيديو)

نشرت مديرية الأمن العام في السعودية، مقاطع فيديو لعمليات ضبط المخالفين في موسم الحج الحالي، وبينها فيديو لمطاردة ليلية مثيرة لطائرة مسيّرة (درون) مزودة بكاميرا حرارية يمكنها التصوير في الظلام.

وأظهر الفيديو الطائرة المتصلة بمركز مراقبة أمني، وهي تجوب مساحة برية مفتوحة في الليل، قبل أن ترصد سيارة توقفت في نقطة محددة، بينما توجه إليها أشخاص آخرون سيرًا على الأقدام، لتواصل مراقبتها.

وأبلغ المركز الأمني الذي يتابع تحركات الطائرة ويتحكم بها، أقرب دورية أمنية عن السيارة المشبوهة، ليصل إليها رجال الأمن في نهاية المطاردة التي لم يكن المخالفون في السيارة على علم بأنهم تحت الأنظار.