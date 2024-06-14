السعودية.. مطاردة ليلية لطائرة مسيّرة ومخالفين بالحج (فيديو)
نشرت مديرية الأمن العام في السعودية، مقاطع فيديو لعمليات ضبط المخالفين في موسم الحج الحالي، وبينها فيديو لمطاردة ليلية مثيرة لطائرة مسيّرة (درون) مزودة بكاميرا حرارية يمكنها التصوير في الظلام.
وأظهر الفيديو الطائرة المتصلة بمركز مراقبة أمني، وهي تجوب مساحة برية مفتوحة في الليل، قبل أن ترصد سيارة توقفت في نقطة محددة، بينما توجه إليها أشخاص آخرون سيرًا على الأقدام، لتواصل مراقبتها.
وأبلغ المركز الأمني الذي يتابع تحركات الطائرة ويتحكم بها، أقرب دورية أمنية عن السيارة المشبوهة، ليصل إليها رجال الأمن في نهاية المطاردة التي لم يكن المخالفون في السيارة على علم بأنهم تحت الأنظار.
كما أظهر فيديو آخر مطاردة نهارية لطائرة درون أمنية، وسيارة مخالفة تجوب منطقة صحراوية مفتوحة في مسعى لنقل ركابها إلى المشاعر المقدسة، قبل أن يفاجأ ركابها بدورية أمنية وصلت إليهم بمساعدة الدرون.
وتعاقب القوانين السعودية كل من ينقل مخالفي أنظمة وتعليمات الحج (الحج بلا تصريح) بغرامة مالية والسجن والترحيل للوافدين الناقلين، وقد ضبطت في الأيام الماضية مئات المخالفين وضحايا عمليات احتيال وغش ومسؤولي شركات وهمية.
وتمنع السعودية أي شخص من أن يؤدي مناسك الحج ما لم يكن قد حصل على تصريح نظامي وبطاقة "نسك" التي تتضمن معلومات وافية عن مكان إقامته وجنسيته واللغة التي يتحدثها، حيث تمنع النقاط الأمنية المنتشرة حول مدينة مكة أي مخالف من دخول المشاعر المقدسة.
ويبلغ عدد حجاج الموسم الحالي نحو مليوني حاج وحاجة غالبيتهم من خارج المملكة، وعدد أقل من السعوديين والمقيمين في المملكة.