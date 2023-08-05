"التايمز": الطلبة الأجانب يهددون الطبقة الوسطى في بريطانيا
حذرت "صحيفة التايمز" البريطانية، من أن تضاعف أعداد الطلبة الأجانب في الجامعات البريطانية قد يشكل خطرا على الطلبة المحليين الذين ينتمون إلى الطبقة الوسطى؛ لعدم قدرتهم على مجاراة الارتفاع في الرسوم الجامعية.
وأشارت الصحيفة في دراسة تحليلية نشرتها، الجمعة، إلى أن أعداد الطلبة الأجانب تضاعفت 4 مرات في جامعات مجموعة "Russel" التي ضاعفت المقاعد المخصصة لطلبة الدوليين الذين يمكنهم دفع رسوم سنوية تصل إلى 40 ألف جنيه إسترليني.
وقالت الصحيفة، إن عدد المقاعد المخصصة للدراسة عن بعد في جامعتي "أكسفورد" و"ساوثهامبتون" قد انخفض بين عامي 2015 و2022، بينما ارتفع عدد المقاعد المخصصة للطلبة الأجانب، وفقا لبيانات هيئة إحصاءات التعليم العالي.
وبحسب الإحصاءات، فإن 25% من المقاعد في جامعات مجموعة "Russel" في إنجلترا ذهبت إلى الطلبة الأجانب العام الماضي، بزيادة نسبتها 16%.
ووفقًا لذات الإحصاءات، فقد شكل الطلبة الأجانب في جامعة لندن وكلية لندن للاقتصاد أكثر من نصف المقبولين.
وقالت الصحيفة، إن الزيادة في أعداد الطلبة الأجانب دفعت خبراء التعليم إلى التحذير من تضرر الطبقة الوسطى لعدم قدرتهم على مجاراة الارتفاع في الرسوم الدراسية المحددة من قبل الحكومة البريطانية والتي تقدر بنحو 9250 جنيهًا إسترلينيًا.
ونقلت الصحيفة عن خبراء التعليم قولهم، إن "مقاعد التخصصات المميزة في أفضل الجامعات ستذهب لمن يستطيع الدفع أكثر"، في إشارة إلى الطلبة الأجانب.
وأوضحت الصحيفة، أن "العديد من الجامعات آخذة في التوسع، وأعدادا كبيرة من البريطانيين يتجهون نحو التعليم العالي، يبدو أن النمو في بعض المؤسسات التعليمية مدفوع بشكل أساسي من قبل الطلبة الأجانب".
وأشارت إلى أن رسوم بعض التخصصات تصل إلى 67 ألف جنيه إسترليني سنويًا، حيث يوجد أكثر من 250 ألف طالب دولي في جامعات مجموعة "Russel"، مقارنة بنصف مليون بريطاني.
ونقلت الصحيفة عن البروفيسور كريس هوسباندز، نائب رئيس جامعة "شيفيلد هالام" قوله، إن تزايد أعداد الطلبة الأجانب بشكل أسرع هو أحد الطرق التي يمكننا من خلاله معالجة فجوة التمويل".
وأضاف البروفيسور كريس هوسباندز، أن "ارتفاع أعداد الطلبة البريطانيين الذين تزيد أعمارهم عن 18 عاما بنسبة تقدر بـ 15 % ستجعلنا نواجه فترة صعبة"، مشيرا إلى أن جوهر المشكلة يتمثل في كيفية تمويلنا للطلاب الجامعيين في بريطانيا".
وتابع: "الجامعات ستخاطر إذا أعطت الأولوية للطلبة الأجانب بشكل كبير جدًا، وستفقد اتصالها بالمجتمعات والمدن التي أسست من أجلها؛ من أجل جني الأموال".
وختمت الصحيفة تقريرها بإشارة إلى تصريح وزير التعليم البريطاني روبرت هافون، الذي أكد خلاله عدم وجود خطط لزيادة الرسوم الدراسية في ظل أزمة ارتفاع تكاليف المعيشة.
المصدر : صحيفة "التايمز" البريطانية