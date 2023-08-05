"التايمز": الطلبة الأجانب يهددون الطبقة الوسطى في بريطانيا

حذرت "صحيفة التايمز" البريطانية، من أن تضاعف أعداد الطلبة الأجانب في الجامعات البريطانية قد يشكل خطرا على الطلبة المحليين الذين ينتمون إلى الطبقة الوسطى؛ لعدم قدرتهم على مجاراة الارتفاع في الرسوم الجامعية.

وأشارت الصحيفة في دراسة تحليلية نشرتها، الجمعة، إلى أن أعداد الطلبة الأجانب تضاعفت 4 مرات في جامعات مجموعة "Russel" التي ضاعفت المقاعد المخصصة لطلبة الدوليين الذين يمكنهم دفع رسوم سنوية تصل إلى 40 ألف جنيه إسترليني.

وقالت الصحيفة، إن عدد المقاعد المخصصة للدراسة عن بعد في جامعتي "أكسفورد" و"ساوثهامبتون" قد انخفض بين عامي 2015 و2022، بينما ارتفع عدد المقاعد المخصصة للطلبة الأجانب، وفقا لبيانات هيئة إحصاءات التعليم العالي.

وبحسب الإحصاءات، فإن 25% من المقاعد في جامعات مجموعة "Russel" في إنجلترا ذهبت إلى الطلبة الأجانب العام الماضي، بزيادة نسبتها 16%.

ووفقًا لذات الإحصاءات، فقد شكل الطلبة الأجانب في جامعة لندن وكلية لندن للاقتصاد أكثر من نصف المقبولين.

وقالت الصحيفة، إن الزيادة في أعداد الطلبة الأجانب دفعت خبراء التعليم إلى التحذير من تضرر الطبقة الوسطى لعدم قدرتهم على مجاراة الارتفاع في الرسوم الدراسية المحددة من قبل الحكومة البريطانية والتي تقدر بنحو 9250 جنيهًا إسترلينيًا.

ونقلت الصحيفة عن خبراء التعليم قولهم، إن "مقاعد التخصصات المميزة في أفضل الجامعات ستذهب لمن يستطيع الدفع أكثر"، في إشارة إلى الطلبة الأجانب.