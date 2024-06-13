بكين "تحتفظ بحق الشكوى" بشأن الرسوم الأوروبية على السيارات الكهربائية

قالت الصين إنها تحتفظ بحق التقدم بشكوى لدى منظمة التجارة العالمية بشأن الرسوم الجمركية الجديدة التي يعتزم الاتحاد الأوروبي فرضها على وارداتها من السيارات الكهربائية.

وبحسب "فرانس برس"، قال الناطق باسم وزارة التجارة الصينية، هي يادونغ، خلال مؤتمر صحافي الخميس، إن "الصين تحتفظ بحق تقديم شكوى إلى منظمة التجارة العالمية واتخاذ كل التدابير اللازمة للدفاع بحزم عن حقوق الشركات الصينية ومصالحها".

يأتي ذلك مع استعدادات الاتحاد الأوروبي لفرض رسوم جمركية على السيارات الكهربائية المستوردة من الصين، لمواجهة ما يعتبره "ممارسات تجارية غير عادلة".