تقرير: الإسبان يغرقون في الديون نتيجة القروض الاستهلاكية

أفاد تقرير، نشرته صحيفة "توينتي مينتوس" الإسبانية، بتراجع الوضع المالي للعائلات الإسبانية في العام الحالي بسبب الارتفاع الملحوظ في الأسعار؛ الأمر الذي دفع العديد من الأُسر إلى البحث عن طرق بديلة، مثل القروض الاستهلاكية، لتغطية النفقات المتزايدة هذا الصيف.

وذكر التقرير بأن قروض الأفراد الاستهلاكية ارتفعت بشكل قياسي هذا العام لتصل إلى 97.350 مليون يورو، في يوليو/ تموز الماضي، وهو أعلى مستوى يتم تسجيله منذ العام 2009، وهو العام الأخير الذي تجاوزت فيه القروض أكثر من 97.000 مليون يورو.

وفي هذا السياق، سجل شهر يوليو/ تموز الماضي، أكبر عدد من القروض، بسبب أن العائلات الإسبانية أرادت المحافظة على مستويات استهلاكها خلال فصل الصيف الذي يتميز بكثرة فعاليات الترفيه، والرحلات السياحية، ورحلات الطيران المرتفعة التي ارتفعت أسعارها كثيرًا.

وأشار مرصد "كوفيديس" الإسباني للاقتصاد والاستدامة، إلى أن 8 من كل 10 إسبان لم يرغبوا في التخلي عن الإجازات ولجأوا إلى القروض، على الرغم من أن التضخم أدى إلى تغييرات كبيرة في نمط حياة ما يقارب نصف الأُسر الإسبانية.

وتابع التقرير بأن ارتفاع نسبة القروض الاستهلاكية تسببت بانخفاض القروض العقارية للعائلات، خلال شهر يوليو/ تموز الماضي، بنسبة 3.1% مقارنة بالعام الماضي، وليسجل أقل نسبة خلال العام الحالي أيضًا.

وقالت الصحيفة إن انخفاض القروض العقارية منذ بداية العام قد يكون له علاقة بحالة عدم اليقين التي يعيشها الإسبان بفعل الارتفاع المتواصل في أسعار الفائدة التي تفرضها البنوك، بحسب بنك إسبانيا.

وأشار بنك إسبانيا إلى أن الفائدة المفروضة من قبل البنوك على القروض الجديدة، في يوليو/ تموز الماضي، بلغت نحو 8.05%، مقارنة بـ 7.86% في يونيو 2023 و6.82% المثبتة على قروض نفس الشهر من العام السابق.

المصدر: صحيفة "توينتي مينتوس" الإسبانية