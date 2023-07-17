نائب الرئيس التركي: جولة أردوغان الخليجية ستحقق مكاسب استثمارية



قال نائب الرئيس التركي جودت يلماز اليوم الاثنين إن زيارة الرئيس رجب طيب أردوغان التي تبدأ اليوم الاثنين لدول خليجية ستحقق مكاسب استثمارية مهمة.



وجاءت تصريحات يلماز في لقاء تلفزيوني له قبيل إعلان تركيا عن قيام الرئيس رجب طيب أردوغان بجولة إلى السعودية والإمارات وقطر بين 17 ـ 20 يوليو/ تموز الجاري.



وأضاف يلماز أن فرص التعاون بين تركيا ودول الخليج كبيرة خصوصا في العديد من المجالات بدءا من الطاقة والصناعات الدفاعية وصولا إلى السياحة ومشاريع البنى التحتية.

وأشار إلى أن الزيارة ستتمخض عن مجموعة من النتائج الملموسة.

وتابع: "سنجني ثمارها خلال الفترة المقبلة، يمكنني القول بأريحية إنه سيكون هناك المزيد من تدفق رأس المال إلى تركيا، قسم منه سيتحقق فوريا وقسم آخر سيكون خلال مدة معينة، لكن يمكنني القول إن تدفق رأس المال سيكون كبيرا".

وشدد يلماز على أن المحادثات بين تركيا ودول الخليج لا تدور حول الأموال الساخنة، وإنما تستهدف تأمين رؤوس أموال أو تمويل طويل الأجل يشبه رؤوس الأموال.

وأكد أن التعاون سيعود بالنفع على كلا الجانبين، وخاصة في مجال الاستثمارات الدولية المباشرة.

وأردف: "ستكون هناك فرص عمل، وصادرات، وسوف ينمو اقتصاد تركيا، وبالطبع أعتقد أن جميع أفراد شعبنا سيحصلون على نصيبهم من ذلك".

المصدر: الأناضول التركية