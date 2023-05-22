استطلاع: نصف الإسرائيليين يعانون من تدهور وضعهم الاقتصادي

وبين أن نحو نصفهم أفادوا بتدهور وضعهم الاقتصادي الشخصي أيضًا، حيث بلغ متوسط الدرجة التي حصلت عليها الحكومة من الجمهور لخفض تكلفة المعيشة، على مقياس من 1 إلى 5، 1.8، مما يعني أنه غير مرض.

ويستدل من خلال الاستطلاع، أن الإسرائيليين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 44 عامًا اضطروا للتخلي عن شراء المواد الغذائية والمنتجات الأساسية في العام الماضي، واضطر حوالي 16% من أولئك الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا فما فوق، إلى التخلي عن النفقات الطبية (الأدوية، إلخ).

وتعكس هذه الصورة الحالية للوضع في إسرائيل، حقيقة أن القضية الأساسية التي تقلق الجمهور الإسرائيلي هي مشكلة غلاء المعيشة.

وبحسب الاستطلاع، يعتقد حوالي ثلثي الجمهور أن أسعار المواد الغذائية هي أهم شيء اليوم في موضوع غلاء المعيشة، حيث أشار حوالي نصف المستطلعة آراؤهم إلى أسعار الشقق في إسرائيل، و29% منهم إلى الضرائب غير المباشرة.

وقالت مديرة مركز الحكومة والاقتصاد في المعهد الإسرائيلي للديمقراطية، دافنا أفيرام نيتسان: "اكتشفنا أن أكثر ما يقلق الجمهور الإسرائيلي هو تكلفة المعيشة، وما كان مفاجئًا هو أن الجمهور لم يسلط الضوء على الإسكان، ولكن بشكل أساسي على المنتجات الغذائية. أي في الحياة اليومية، ينزعج الجمهور من التسوق في السوبر ماركت، الذي أصبح أكثر تكلفة".

كما يظهر الاستطلاع أن ما يقرب من 60% من الجمهور، يعتقدون أن الحكومة مسؤولة عن تكاليف المعيشة في إسرائيل. و27% فقط يضعون المسؤولية على عاتق الاحتكارات الكبيرة في مجالات البنية التحتية، ونسبة قليلة فقط (3-4%) يعتقدون أن المسؤولية تقع على عاتق المصنعين المحليين أو المستوردين أو سلاسل التسويق. فيما أعطى 76% من المستطلعين درجة غير مرضية للحكومة أو راسب في سياستها الخاصة بتخفيض تكلفة المعيشة، وأعطى معظمهم (56%) درجة رسوب. و8% فقط أعطوا درجة إيجابية، منهم 2% فقط أعطوا درجة ممتازة.