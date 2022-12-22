2022..عام حافل وعاصف لإيلون ماسك يختتمه بمغامرة تويتر

سيظل، عام 2022، محفورًا في ذاكرة الملياردير الأمريكي إيلون ماسك حتى وإن حاول نسيان بعض تفاصيله وأحداثه. فعلى قدر ما كان هذا العام حافلًا بنجاحات عديدة حققها ماسك، فقد كان كذلك عاصفًا بالنسبة له لما مُني به من خسائر مالية، وما خاضه من معارك قضائية.

ومن الصعب كذلك نسيان أن الملياردير المغامر ومطلق الصواريخ إلى الفضاء الذي استمد إلهامه من أفلام البطل الخارق (آيرون مان) "الرجل الحديدي" شغل أكثر من وظيفة هذا العام، من بينها وظيفة منحها لنفسه وهي "رئيس التغريد".. رئيس شركة تويتر.