اللبنانيون يفتقدون "الفتوش" و"الجلاب" و"الحلوى" في رمضان

بدّلت الأزمة الاقتصادية من أحوال اللبنانيين وغيّرت من عاداتهم ومن أفراحهم وأعيادهم.

وأصابت الأزمة، التي صنفها البنك الدولي بأنها من الأسوأ في العالم منذ عام 1850، اللبنانيين بسائر مناطقهم وأطيافهم وجعلت 80% منهم تحت خط الفقر، حسب تقديرات المنظمات الدولية.

وعلى وقع هذا الانهيار، حل شهر رمضان المبارك دون أن تسبقه التحضيرات المعتادة للصائمين العزّل من أي طاقة مادية، استنزفها الصعود المتتالي والسريع لسعر صرف الدولار مقابل العملة الوطنية، وانعكاسه على مختلف أسعار السلع الاستهلاكية والرمضانية على وجه الخصوص.