رئيس وزراء ماليزيا الجديد: أولويتي التعامل مع ارتفاع تكاليف المعيشة

قال رئيس الوزراء الماليزي المعين حديثًا، أنور إبراهيم، اليوم الجمعة، إن تركيزه الأساسي سينصب على التعامل مع ارتفاع تكاليف المعيشة، وذلك مع توليه منصبه في ظل اقتصاد متباطئ، وانقسام شديد في البلاد بعد انتخابات جاءت نتائجها متقاربة.

وأدى أنور (75 عامًا) اليمين رئيسًا للوزراء، أمس الخميس، في تتويج لرحلة سياسية استمرت ثلاثة عقود، تحول فيها من تابع مخلص للزعيم المخضرم مهاتير محمد، إلى قائد للاحتجاجات وسجين مدان باللواط وزعيم للمعارضة.

وقال أنور، الذي عينه ملك ماليزيا أمس الخميس بعد انتخابات غير حاسمة، إن تركيزه الأساسي هو الاقتصاد وإنه سيشكل حكومة أصغر من الإدارات السابقة.

وصرح في مؤتمر صحفي بعد وصوله لمكتب رئيس الوزراء: "أولويتي الآن هي التعامل مع ارتفاع تكاليف المعيشة".

ولم يعلن أنور بعد أي أسماء في حكومته الائتلافية.

وكان قد أشار في وقت سابق إلى أنه سيعين نائبين له في حكومته أحدهما من ائتلاف باريسان (الجبهة الوطنية) الحاكم السابق، والآخر من التكتلات السياسية الأصغر في الجزء الماليزي من جزيرة بورنيو.