ارتفاع النفط وسط مساع صينية لتبديد مخاوف اقتصادية

ارتفعت أسعار النفط اليوم الخميس، عقب مساعي البنك المركزي الصيني نحو كبح جماح موجة التشاؤم المتصاعدة بخصوص سوق العقارات والاقتصاد الأشمل في البلاد.

وتراجعت الأسعار في الجلسة السابقة بفعل تأجج المخاوف إزاء تأثر حجم الطلب على الوقود بأزمة كبيرة في قطاع العقارات تعرقل القوة الدافعة في الاقتصاد الصيني، وبإمكانية رفع أسعار الفائدة مجددًا في الولايات المتحدة.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 67 سنتًا إلى 84.12 دولار للبرميل، بينما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 63 سنتًا إلى 80.01 دولار للبرميل بحلول الساعة 1058 بتوقيت غرينتش.

وقال نعيم أسلم المحلل لدى "زاي كابيتال ماركيتسن": "يحبذ المتعاملون في النفط حقيقة أن الصين لن تتقبل ضعف النشاط الاقتصادي"، وذلك بعدما قال البنك المركزي الصيني، إنه سيعدل سياسات العقارات ويحسنها في أسرع وقت.

وتبقى أسعار الفائدة أيضًا موضع تركيز بعد صدور محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لشهر يوليو/ تموز يوم الأربعاء.

وأظهر محضر الاجتماع أن مسؤولي البنك المركزي لم يقدموا إشارات قوية على وقف رفع أسعار الفائدة في مساعي إعطاء الأولوية للسيطرة على التضخم.

وتزيد رفع أسعار الفائدة تكاليف الاقتراض على الشركات والمستهلكين، ما قد يؤدي إلى إبطاء النمو الاقتصادي وخفض الطلب على النفط.

وكشفت بيانات صادرة الأربعاء، أن مخزونات النفط الخام الأمريكية هبطت حوالي 6 ملايين برميل في الأسبوع الماضي، بفعل قوة عمليات التصدير ووتيرة تشغيل المصافي.