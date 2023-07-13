خام برنت يتخطى 80 دولارا في ظل تباطؤ التضخم الأمريكي

حومت أسعار خام برنت العالمية فوق 80 دولارا للبرميل، اليوم الخميس، بعدما أشارت بيانات التضخم الأمريكية إلى أن أسعار الفائدة في أكبر اقتصاد في العالم تقترب من بلوغ ذروتها.

وأظهرت بيانات صدرت، أمس الأربعاء، ارتفاع أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بقدر طفيف، في يونيو/ حزيران، مسجلة أصغر زيادة سنوية في أكثر من عامين في ظل استمرار تراجع التضخم.

ونزلت العقود الآجلة لخام برنت سنتًا واحدًا إلى 80.10 دولار للبرميل بحلول الساعة 1315 بتوقيت غرينتش.

وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ثمانية سنتات إلى 75.67 دولار.