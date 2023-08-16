لبنان على حافة "الظلام الشامل" بعد توقف معامل تغذية الكهرباء
يقف لبنان على حافة الظلام الشامل بعد أن أطفأ معملا "الزهراني و"دير عمار"، اللذان يغذيان لبنان بالتيار الكهربائي محركاتهما اعتبار من عصر الأربعاء.
وأغلق المعملان محركاتهما، من جراء عدم حصول الشركة المشغلة "برايم ساوث" على مستحقاتها من قبل مؤسسة كهرباء لبنان.
وهذا الأمر يعني دخول لبنان في العتمة الكلية الشاملة التي ستشمل سائر المرافق، فضلا عن تأثر محطات المياه التي تعتمد في عمليات الضخ على التيار الكهربائي.
وقد أبلغت الشركة المشغلة مؤسسة كهرباء لبنان، عبر كتب ومراسلات سابقة، بالتوقف عن العمل حتى تستلم مستحقاتها، التي تقدر بنحو 83 مليون دولار أميركي.
وينتظر أن تفضي الاتصالات بين مؤسسة كهرباء لبنان ومصرف لبنان المركزي إلى تأمين المبالغ المستحقة، وتحويل إيرادات جباية الكهرباء بعد رفع التعرفة من الليرة إلى الدولار.
وكانت تتراوح ساعات التغذية بالتيار الكهربائي، قبل الأزمة الراهنة بين ساعتين وأربع ساعات يوميا، هذا فيما تؤمن المولدات الخاصة، التي أصبحت قطاعا قائما بحد ذاته، الكهرباء لبقية ساعات اليوم، مقابل فواتير باهظة وبالدولار، ليست في متناول غالبية اللبنانيين.