موسم العودة إلى المدارس يثقل كاهل الأسر في إسبانيا

تنفق الأسرة الإسبانية العادية نحو 500 يورو لكل طفل من أجل تحضيرات ولوازم العودة إلى المدرسة، أي أكثر بنسبة 14% عما كان الأمر عليه قبل عامين، وفق ما أفادت صحيفة ABC المحلية.

ونقلت الصحيفة عن منظمة المستهلكين والمستخدمين الإسبانية (OCU) أن "هذا المبلغ فقط لدفع ثمن الزي المدرسي والكتب واللوازم المدرسية، وإذا أضيفت النفقات المعتادة المتعلقة بالعام الدراسي، فإن التكلفة يمكن أن ترتفع إلى 2186 يورو لكل طالب يتراوح عمره بين 3 و18 عامًا".

وقالت الصحيفة: "تُعد إسبانيا واحدة من الدول الأوروبية التي لديها أغلى سعر للكتب المدرسية، بمتوسط سعر 22.15 يورو لكل كتاب، أي 30% أكثر من ألمانيا".

وسجلت البلاد ارتفاعًا في أسعار الكتب بنسبة 4.6% على أساس سنوي.

ويرى خوسيه مويانو، رئيس الرابطة الوطنية لناشري الكتب والمواد التعليمية (أنيلي)، أن الناشرين الإسبان يبذلون جهودًا لتعديل الأسعار قدر الإمكان على الرغم من ارتفاع التكاليف.

وقال مويانو إن معظم مشتريات الكتب المدرسية تتم في سبتمبر/ أيلول، وهو الشهر الذي بلغ فيه معدل التضخم العام 8.9%، في عام 2022.

وأشار إلى أن الأسر تلجأ لتقليل النفقات المدرسية عبر شراء الكتب المدرسية المستعملة.

وفي الواقع، ارتفع الطلب على الكتب المستعملة بنسبة 166% في شهر يوليو/ تموز الماضي مقارنة بالشهر السابق؛ ما يدل على أن سوق الكتب المستعملة، الذي حقق إيرادات بلغت 2.3 مليون يورو في العام الماضي، أصبح بديلًا أكثرَ شيوعًا للطلاب والعائلات.

وبحسب خوسيه فقد أدى ظهور الفصول الدراسية عبر الإنترنت والعمل عن بعد، إلى زيادة الطلب على أجهزة الكمبيوتر المحمولة بنسبة 13% تقريبًا في يوليو/ تموز 2023 مقارنة بشهر يونيو/ حزيران.

وبالمثل، ارتفع الطلب على أجهزة الكمبيوتر الشخصية ما يقرب من 12%، بينما حققت الأجهزة اللوحية والكتب الإلكترونية زيادة بنسبة 3% في الفترة الزمنية ذاتها، أما بالنسبة لأجهزة الكمبيوتر المخصصة للألعاب، فقد زاد الطلب عليها بنسبة 6.5%.

المصدر: صحيفة ABC الإسبانية