الأمم المتحدة والبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد يعملان لتسهيل صادرات روسيا

قالت كبيرة مسؤولي التجارة بالأمم المتحدة لرويترز إن المنظمة تعمل مع البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد لإنشاء منصة للمساعدة في معالجة المعاملات الخاصة بالصادرات الروسية من الحبوب والأسمدة إلى أفريقيا.

ويُلزم اتفاق أبرم في يوليو/تموز من العام الماضي الأمم المتحدة بمساعدة روسيا في التغلب على أي عقبات أمام صادراتها من الحبوب والأسمدة لمدة ثلاث سنوات. وجاء إبرامه بالتزامن مع التوصل إلى اتفاق يسمح بتصدير آمن للأغذية والأسمدة من أوكرانيا عبر البحر الأسود في أعقاب الغزو الروسي للبلاد في فبراير/شباط 2022.

ويهدف الاتفاقان إلى تخفيف أزمة سلع عالمية قالت الأمم المتحدة إنها تفاقمت بسبب الحرب لأن البلدين ينتجان الحبوب والأسمدة للأسواق العالمية، خاصة في أفريقيا والشرق الأوسط.

وقالت ريبيكا جرينسبان، التي تقود تنفيذ الاتفاق المبرم بين الأمم المتحدة وروسيا، في مقابلة: "لم نتجاوز المنعطف الصعب"، ووصفت اتفاق البحر الأسود والاتفاق بين الأمم المتحدة وموسكو بأنهما "بمثابة شريان الحياة للأمن الغذائي" في العالم.

وتقرر تمديد اتفاق البحر الأسود الأسبوع الماضي للمرة الثالثة بعدما وافقت روسيا على استمراره شهرين آخرين. لكنها كانت تهدد بالانسحاب ما لم تُلبى قائمة مطالب تهدف لتحسين وضع صادراتها من المواد الغذائية والأسمدة.