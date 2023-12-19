النفط يرتفع بعد عرقلة هجمات البحر الأحمر سلاسل التوريد

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، لتواصل مكاسبها التي حققتها في الجلسة السابقة؛ إذ أدت هجمات شنتها ميليشيات الحوثي الموالية لإيران في اليمن على سفن في البحر الأحمر، إلى تعطيل التجارة البحرية، وأجبرت الشركات على تغيير مسار السفن.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 17 سنتا بما يعادل 0.2% إلى 78.12 دولار للبرميل بحلول الساعة 01:12 بتوقيت غرينتش، وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي لأقرب شهر استحقاق، والتي ينتهي أجلها اليوم الثلاثاء، 14 سنتا إلى 72.61 دولار للبرميل. وارتفع عقد الشهر الثاني الأكثر نشاطا تسعة سنتات، أو 0.1%، إلى 72.91 دولار.