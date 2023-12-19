النفط يرتفع بعد عرقلة هجمات البحر الأحمر سلاسل التوريد
ارتفعت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، لتواصل مكاسبها التي حققتها في الجلسة السابقة؛ إذ أدت هجمات شنتها ميليشيات الحوثي الموالية لإيران في اليمن على سفن في البحر الأحمر، إلى تعطيل التجارة البحرية، وأجبرت الشركات على تغيير مسار السفن.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 17 سنتا بما يعادل 0.2% إلى 78.12 دولار للبرميل بحلول الساعة 01:12 بتوقيت غرينتش، وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي لأقرب شهر استحقاق، والتي ينتهي أجلها اليوم الثلاثاء، 14 سنتا إلى 72.61 دولار للبرميل. وارتفع عقد الشهر الثاني الأكثر نشاطا تسعة سنتات، أو 0.1%، إلى 72.91 دولار.
وارتفع الخامان القياسيان أكثر من 1% أمس الاثنين، بفعل مخاوف من تحويل شركات الشحن السفن بعيدا عن البحر الأحمر.
وأوقفت شركة النفط الكبرى (بي.بي) مؤقتا جميع عمليات النقل عبر البحر الأحمر، وقالت مجموعة ناقلات النفط (فرونت لاين) أمس الاثنين، إن سفنها ستتجنب المرور عبر الممر المائي، في مؤشر على أن الأزمة تتسع لتشمل شحنات الطاقة.
ويمر نحو 15% من حركة الشحن العالمية عبر قناة السويس؛ ما يوفر أقصر طريق شحن بين أوروبا وآسيا.