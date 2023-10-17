تونس تأمل خفض العجز إلى 6.6% في 2024

أظهر مشروع موازنة عام 2024، أن تونس تتوقع نمو اقتصادها 2.1% العام القادم مقابل 0.9% متوقعة في 2023.

كما تأمل في خفض العجز إلى 6.6% في 2024 مقابل 7.7% في 2023 مدفوعة بضرائب إضافية على البنوك والفنادق وشركات الخمور.