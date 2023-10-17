تونس تأمل خفض العجز إلى 6.6% في 2024
أظهر مشروع موازنة عام 2024، أن تونس تتوقع نمو اقتصادها 2.1% العام القادم مقابل 0.9% متوقعة في 2023.
كما تأمل في خفض العجز إلى 6.6% في 2024 مقابل 7.7% في 2023 مدفوعة بضرائب إضافية على البنوك والفنادق وشركات الخمور.
وستبقي تونس على نفقات الدعم المخصصة للغذاء والمحروقات، وهي خطوات معاكسة تماما لطلبات صندوق النقد الدولي التي قوبلت برفض قاطع من الرئيس التونسي قيس سعيد الذي قال إنها تهدد السلم الأهلي في البلاد.
كما لم يتضمن المشروع أي إشارة إلى اتفاق متوقع مع صندوق النقد.